Aperidog allo chalet dei Giardini Margherita

L’Aperidog di Portamiconte dà il benvenuto alla primavera Sabato 21 aprile dalle 18.30 in una nuova strepitosa location lo Chalet dei giardini margheritaOspite della serata Umberto Guerini educatore cinofilo di Passion for Dogs – educazione e attività cinofile a vostra disposizione per consulenze gratuite durante la serata!

Sarà inoltre presente la redazione della rivista Code d’Antiquariato – solo over 10 – www.codedantiquariato.it/riviste/ che farà un articolo sulla serata. Buffet con pagamento della consumazione. Croccantini, snack in omaggio offerti da Portamiconte pet shop

Conservate il numero che vi verrà consegnato, perchè il più fortunato vincerà un idromassaggio all’ozono per il proprio cane offerto dalla Toelettatura&Spa Impronte di Stile

Prenotazioni tavolo gratuite a info@portamiconte.info o al tel. +39 329 6971667. Non mancate! Vi aspettiamo!