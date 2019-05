Aperidog di "Portamiconte" torna allo Chalet dei Giardini Margherita

Siamo pronti per l'Aperidog di portamiconte a Bologna! Vi aspettiamo il 13 aprile dalle ore 18.30! Dove? Nella splendida location più trend per i nostri amici a 4 zampe Chalet dei giardini margherita!

Consigliata la prenotazione del tavolo inviando una mail a ufficiostampa@portamiconte.info o via whatsapp 329 6971667

Con noi sarà presente l'educatrice cinofila Valeria Casula di CanieBoschi per consigli e consulenze gratuite!

Inoltre avremo piacere di ospitare le ragazze del brand Oh là là Baguette con le loro creazioni d'abbigliamento e non solo.

Buffet con pagamento della consumazione drink. Croccantini per i nostri bau offerti da Portamiconte pet shop .

Conservate il numero che riceverete durante la serata, il più fortunato vincerà un idromassaggio all'ozono nella Toelettatura&Spa di Portamiconte pet shop

Non mancate!

Pet Insurance

Uno Di Famiglia

Cliffi

Oh là là Baguette

Linea 101