Aperilibro con Nazario Tenace

Lo scrittore Nazario Tenace presenta Mura di frontiera (96, rue de-La-Fontaine edizioni).

L'autore ne parla con Michela Paglia.



Venerdì 2 febbraio, ore 19:00

La confraternita dell'uva // Libreria - Cafè - Wine Bar

Via Cartoleria 20/b



IL LIBRO: Mura di frontiera racconta di un gruppo di emigranti, originari di un piccolo paese dell’Italia Meridionale, arrivati in

Germania agli inizi degli anni ‘80.

Bertone è un annoiato padre di famiglia, Giachino un sedicente difensore delle proprie origini, Franchino un incallito giocatore di poker, Ninno un giovane senza esperienza in cerca di una ragazza.

Le giornate trascorrono tra il lavoro in fabbrica e i rituali di Kunta Platz, il quartiere periferico dove gli uomini alloggiano e che impone amicizie e scontri tra uomini incapaci di integrarsi nella comunità locale. Solo Bertone sembra riuscirci grazie alla relazione con una donna del posto. Ma i legami con la terra natale lo coinvolgeranno in episodi che cambieranno il rapporto tra i due.



L'AUTORE: Nazario Tenace, ingegnere chimico, è nato a San Marco in Lamis, in provincia di Foggia, e risiede da molti anni a Bologna. Da sempre appassionato di Letteratura, Mura di frontiera

è il suo primo romanzo edito.