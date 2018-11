Aperitè di inaugurazione Peter's Teahouse

Il piacere di un buon tè o una tisana serviti in una tazza fumante, magari accompagnato da un biscottino o da altre prelibatezze, è davvero uno dei più deliziosi piaceri. Se volete avvicinarvi a questo mondo per immergervi nella cultura e nella tradizione di questa bevanda e godere di questo piacevole e salutare infuso, o se siete dei veri appassionati, il posto giusto per voi è PETER’S TeaHouse, in via Ugo Bassi 10/F a Bologna.

Il 03.11.2018, a partire dalle ore 15.00, si terrà in negozio l’evento di Inaugurazione: uno speciale AperiTè, accompagnato da una degustazione gratuita, un ricco buffet un’imperdibile promozione.