L'aperitivo con la Bianca del Gargano

Con l'avvicinarsi della primavera (e in vista della Settimana della Birra Artigianale in tutta Italia), abbiamo deciso di portarvi Vincenzo Ottaviano della Birra Bianca e Bionda del Gargano, per parlarvi del suo progetto ma soprattutto per farvelo degustare!



venerdì 16 marzo, ore 20:00

La confraternita dell'uva // Libreria - Cafè - Wine Bar

via Cartoleria 20/b

Bologna



La presentazione-degustazione, del prezzo di 10€, sarà accompagnata da - oltre che da una bottiglia Bianca del Gargano 0,33 cl - da tre fette di pane di Altamura bruschettato, condito con friarelli e stracciatella.



Per gli amici vegan friendly c’è la possibilità di bruschette condite con friarelli e olio EVO monocultivar peranzana.



È gradita la prenotazione, contattandoci via Facebook, via e-mail o passandoci a trovare.



LA BIRRA: Bianca del Gargano nasce da un'idea di Vincenzo Ottaviano del Trabucco da Mimì con la collaborazione del birrificio Birra EBERS in Foggia.

Birra di frumento dal carattere tipicamente estivo, fresca e profumata per l'utilizzo di fiori e scorza d'arancia IGP del Gargano e piacevoli note acide date dall'utilizzo del Grano Senatore Cappelli della Daunia.

Prodotta in edizione Limitata, non filtrata, non pastorizzata.

Bianca è la vostra birra per la bella stagione Pugliese.

Da questa prima produzione al progetto si è affiancata una seconda birra, Bionda del Gargano.

Birra di frumento caratterizzata dalle spezie del promontorio e utilizzando Grano Duro Senatore Cappelli della Daunia. Birra rustica e beverina, Bionda del Gargano è la nostra “Saison” dal carattere mediterraneo.