L'aperitivo col Mastro Birraio: matà craft beer

Con il nuovo anno tornano i nostri eventi legati all'enograstronomia. Dopo il grande successo delle precedenti serate, questa volta si va di birre artigianali!



I mastri birrai di Matà - Craft Beer di Cerignola, Valerio e Adriano Marinaro vi racconteranno la loro American Pale Ale fatta in Puglia.



venerdì 23 febbraio, ore 19:30

La confraternita dell'uva // Libreria - Cafè - Wine Bar

via Cartoleria 20/b

Bologna



La lezione-degustazione, del prezzo di 10€, sarà accompagnata da:



American Pale Ale 0,33 cl by Matà +

Bruschette "Damare":

3 fette di pane di Altamura bruschettato, condito con:

- stracciatella e alici;

- tonno, pomodoro e olive;

- sgombro, pomodori secchi e rucola.



Per gli amici vegetariani o vegan friendly c’è la possibilità di provare le nostre bruschette "Panpaté", condite con paté di verdure pugliesi (Importante specificare nella prenotazione).



È gradita la prenotazione, contattandoci via Facebook, via e-mail o passandoci a trovare.