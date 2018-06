Aperitivo con Cristina Orlandi e Lorena Lusetti

Aperitivo in compagnia di Cristina Orlandi e Lorena Lusetti.

La curatrice CRISTINA ORLANDI presenta il libro BOLOGNESI per SEMPRE,

Le mille anime della città Felsinea (Edizioni della Sera)

Interverranno e firmeranno le copie del libro:

Luca Martini, Francesca Panzacchi, Comastri, Davide Pappalardo, Massimo Fagnoni, Sabrina Leonelli, Andreoli, Lorena Lusetti



Cosa significa sentirsi Bolognesi per sempre? Possiamo interpretare il titolo di questo libro in senso stretto, considerare cioè le persone nate a Bologna, e che a Bologna vogliono restare. Ma non solo. Bolognese per sempre è anche chi a Bologna è legato da ricordi, esperienze, emozioni. C'è chi a Bologna è arrivato, e non se ne andrà più, ma c'è anche chi da qui è passato per poi andarsene, lasciando in città un po' del proprio cuore. Ventuno autori raccontano Bologna, non solo come città, ma come modo di vita.

Prefazione di: Valerio Varesi, Postfazione di: Giulia neri



LORENA LUSETTI presenta il nuovo libro I VASI DI ARIOSTO

(Damster Edizioni Comma21)

Presenta e dialoga con l’autrice: FABIO PIANA (Mondadori)



"Nessuno lo vedrà mai più, Stella, di questo puoi stare sicura. Ho un cugino che ha un allevamento di maiali vicino a Parma. Quelli mangiano di tutto".

L’investigatrice privata Stella Spada ha superato il limite. La parte oscura della sua personalità sta prendendo il sopravvento, e questo non lo può permettere.

Deve cambiare finchè è ancora in tempo, ma tutto ha un prezzo.

Non può continuare a lasciarsi coinvolgere dai casi su cui investiga fino a diventare lei stessa parte del crimine che persegue.