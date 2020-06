Aperitivo culturale al Teatro Romano di Bologna

Dall’8 giugno e fino al 15 luglio 2021 dopo la lunga chiusura torna «APERItivo CULTurale», un’esperienza tutta bolognese per tornare a vivere nel pieno rispetto delle norme per la sicurezza, la serenità e la gioia di stare nuovamente.



Noi ripartiamo da qui! Una esperienza culturale da vivere in gruppo con i vostri amici, nel pieno rispetto delle norme per la sicurezza.



IL LUOGO

Il Teatro Romano di Bologna, racchiuso all’interno di un palazzo gentilizio del 1700. E’ una struttura archeologica unica nel suo genere che, per quasi vent’anni, è rimasta silente in via De Carbonesi. Risale all’88 A.C. ed è il più antico teatro in muratura dell’architettura romana.



L'ESPERIENZA CULTURALE ARCHEOLOGICA

La visita della durata di cinquanta minuti, guidata dall’Archeologo, vi porterà alla scoperta della storia delle vestigia del Teatro e della Bononia Romana.



L'ESPERIENZA CULTURALE ENOGASTRONOMICA

Al termine, nella sala riservata al vostro gruppo, potrete intrattenervi con i vostri amici, degustando «Non il solito aperitivo»,.

Uno chef, preparerà per voi un aperitivo sfizioso di qualità, con particolare attenzione alla stagionalità della materia prima.



Ad ogni gruppo partecipante che prenoterà la nostra proposta «APERItivo CULTurale», verrà preparata e messa a disposizione una sala in esclusiva.

Disponiamo di sale che possono contenere numeri elevati di persone, senza che le stesse entrino in contatto.