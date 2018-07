Aperitivo in giallo: misteri e manicaretti

UNA SERATA ALL'INSEGNA DI CRIMINI E INDAGINI SUI PASSI DELLE RICETTE DI ARTUSI

Sei pronto a trascorrere una serata all’insegna di crimini e indagini, fra assaggi e degustazioni delle famose ricette di Artusi?



Guidato da alcuni degli autori di “Misteri e Manicaretti con Pellegrino Artusi”, potrai calarti nei panni di un vero detective, affiancando Pellegrino in un'indagine tratta direttamente dalle pagine del libro.



Un'avventura interattiva in cui dovrai tenere occhi e orecchie bene aperte: ogni indizio, ogni particolare potrebbero infatti portarti sulla pista giusta o lasciarti con un pugno di mosche.



Chi riuscirà a svelare il colpevole e a consegnarlo nelle mani della giustizia? Chi saprà risolvere il mistero che si snoderà tra assaggi gastronomici, itineranti in quattro ristoranti di FICO, tratti direttamente dal libro di Artusi?



Ecco le ricette che potrai degustare, tratte direttamente dal manuale di Pellegrino Artusi:



IL FORNO CALZOLARI Focaccia alla Portoghese e Focaccia coi siccioli

OSTERIA DEL FRITTO Acciughe fritte

SFOGLIAMO Tagliatelle all’uso di Romagna

TEATRO DELLA CARNE Polpette

LA BOTTEGA DEL VINO omaggerà i partecipanti con un calice di vino.



sabato 4 agosto



Luogo: itinerante



Ora: 19:30



Durata: 1 ora circa



Prezzo: 28€ in cui sono compresi:



una copia del libro “Brividi a cena - Misteri e Manicaretti con Pellegrino Artusi”, Edizioni del Loggione

il percorso itinerante presso 4 ristoranti con degustazione inclusa.