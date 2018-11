Apertura della Bottega di Antoniano

Venerdì 16 novembre riapre anche quest'anno la Bottega di Antoniano, il posto perfetto dove fare i tuoi regali solidali. Vieni anche tu all'inaugurazione del nuovo spazio solidale di Antoniano!

Ti aspettiamo venerdì 16 novembre dalle ore 18.30 in via de' Pepoli 1/a a Bologna nello Spazio MenoMale con l'esibizione dei Three Boots of Spanish Leather a partire dalle 18:30 insieme a tante altre novità e moltissime idee per i tuoi prossimi regali di Natale.

Lo scorso anno circa 1000 persone hanno scelto la Bottega per fare i loro regali di Natale. Se tutto questo è stato possibile lo dobbiamo solo ai nostri volontari che con tanti sorrisi e tanta allegria hanno accolto e consigliato tutte le persone che passavano in Bottega.

Tutto il ricavato va a sostenere i progetti solidali di Antoniano onlus.