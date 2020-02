"L’Appennino ferito", spettacolo/concerto di Gian Marco Basta

Lo spettacolo, ideato da Gian Marco Basta, nasce dal libro omonimo "L’Appennino ferito" (il secondo volume della Collana "Quaderni dell’Appennino" scritto da Margherita Lollini e Daniela Carpano, per Fernandel Editore).

Quattro racconti sulle storie dei civili lungo la Linea Gotica, con un tappeto musicale improvvisato al pianoforte, intervallati da un repertorio di canzoni sul tema. Gian Marco Basta, attore e cantautore, e Claudio Giovannini, musicista, in uno spettacolo/concerto estremamente emozionante.



Rassegna “Il teatro diffuso”

in collaborazione con la U.I.L.T.- E.R.



