Appennino: nuova edizione e tante novità per 'Vidiciatico street food'

DA VENERDì 24 A DOMENICA 26 AGOSTO torna il VIDICIATICO STREET FOOD, attesissimo appuntamento di fine estate che riempirà le vie del Borgo Antico di Vidiciatico (BO) - apprezzata località turistica dell'Appennino bolognese - con i profumi e i sapori degli autentici cibi di strada della tradizione italiana. Tante le novità che accompagneranno questa quinta edizione a partire dalla giornata in più, quella del venerdì, ad allungare un week-end di gusto e divertimento. Diverse anche le “new entry” gastronomiche, che arricchiranno il menu del Vidiciatico Street Food: ci saranno i borlenghi al pesto e il gnocco fritto modenesi, il panino con il lampredotto e l'insalata di trippa da Firenze, il fritto misto e le olive all'ascolana, il fritto di pesce e le piadine con i sardoncini da Rimini, il panino con la porchetta dall'Umbria, gustosissimi hamburger gourmet e barbecue, arancini di riso, pasticceria siciliana e molto altro ancora.. Il tutto da gustare comodamente seduti ai tavoli posizionati lungo le vie del paese, con la beer selection dei Beer Brothers On The Road (https://www.facebook.com/beerbrothersontheroad/) - che proporrà alla spina le creazioni di piccoli produttori del panorama italiano e non solo – e la musica dal vivo a scatenare cena e dopo cena di venerdì e sabato. Lungo le vie del Borgo sarà inoltre presente un mercatino artigianale con bellissime opere dell'ingegno, in collaborazione con gli artigiani del progetto di riciclo creativo ThinkOutsideTheBox. Per grandi e piccini da non perdere infine sabato il Teatro dei Burattini a cura dell'Associazione Teatro La Garisenda, che in una serie di divertenti spettacoli – ore 16.30, ore 17.30 e ore 18.30 - porterà in scena le maschere della tradizione bolognese, oltre allo spazio truccabimbi.

VIDICIATICO STREET FOOD è un evento organizzato dalla Pro Loco di Vidiciatico. La manifestazione si svolgerà anche in caso di maltempo. ORARI: VEN. 24: dalle 18 alle 24 SAB. 25: dalle 11 alle 24 DOM. 26 dalle 11 alle 17 Per info e aggiornamenti: https://www.facebook.com/vidistreetfood?ref=tn_tnmn