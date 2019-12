L'8 dicembre "Appuntamento a Belleville" di Sylvain Chomet (Francia, 2003) 82’. Champion è un bambino orfano. Quando Madame Souza, nonna del bambino, scopre la passione del nipote per la bicicletta, gli regala un triciclo e diviene sua infaticabile allenatrice.

Passano gli anni e Champion è pronto per entrare nella leggenda: correre - e magari vincere - il Tour de France. Madame Souza e il fedele cane Bruno gli danno il ritmo della scalata più difficile. I due si imbattono in un trio di vecchiette piuttosto bizzarre che danno loro ospitalità. Trionfale a Cannes, Appuntamento a Belleville ha inoltre collezionato il massimo riconoscimento per il cinema d’animazione, vincendo il prestigioso festival di Annecy.

Ore 16,00: merenda + laboratorio + film (inizio film ore 17,30) L’evento è parte del programma Future Film Kids 2019-2020, diciassettesima edizione della rassegna di cinema e laboratori dedicata a bambini e ragazzi e alle loro famiglie.Casa delle Associazioni del Baraccano.