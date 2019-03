Apre la soft room, la terapia sensoriale per anziani

Bologna - 25 marzo - ore 10.30

Inaugurazione della “camera multisensoriale”

nella C.R.A. - Convivenza per Anziani Maria Ausiliatrice e San Paolo



Bologna - Il 25 marzo, alle ore 10.30, nella Casa Residenza Anziani - Convivenza per Anziani Maria Ausiliatrice e San Paolo di Via Carlo Zucchi 8, sarà inaugurata la “Soft Room”: una camera multisensoriale che aiuta i pazienti anziani a superare le fasi di agitazione psicomotoria e di delirio, evitando l’impiego di farmaci. E’ un ambiente accogliente, confortevole, con luci soffuse e colorate, musica calmante e aromi gradevoli: già testato in area medica, ha dato ottimi risultati.E’ la prima camera di questo genere a essere realizzata in una struttura privata della nostra area metropolitana. Il merito va al Rotary Club Bologna, che ha presentato il progetto portandolo a termine a tempo record.

Alla cerimonia inaugurale sarà presente l’Arcivescovo di Bologna, Sua Eccellenza Rev.ma Monsignor Matteo Maria Zuppi. La Residenza per anziani di Via Carlo Zucchi è anche Centro diurno, quindi la Soft Room sarà a disposizione sia degli ospiti permanenti della struttura, sia di quelli che la frequentano solo durante il giorno. Si rafforza così, la vicinanza della Onlus - e del Rotary Club Bologna - alla cittadinanza.



Vi aspettiamo per il taglio del nastro:

25 marzo - ore 10.30

C. R. A. - Convivenza per Anziani Maria Ausiliatrice e San Paolo

Via Carlo Zucchi 8 – Bologna