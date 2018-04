Dal 9 aprile al 14 giugno, la terza edizione di SOTTOSOPRA



La cultura Hip Hop invade le strade e le piazze del quartiere Savena



Ritorna a Bologna, l’evento SOTTOSOPRA, il progetto ideato da Roberta Zerbini per l’Ass. Selene Centro Studi EKODANZA, sostenuto dal Comune di Bologna e dalla Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna che vede 10 giornate di laboratori gratuiti di writing, Hip Hop, break dance, parkour, musica rap organizzate nei mesi di aprile, maggio e giugno. Si tratta di un’opportunità per i ragazzi dai 12 ai 18 anni, di vivere in modo diverso la propria città riappropriandosi di spazi urbani, praticando una comunicazione non necessariamente verbale, vivendo momenti condivisi per conoscere le basi di una della cultura giovanile più diffuse al mondo l’Hip Hop.



IL CONCEPT



Da cultura di strada del ghetto newyorkese a fenomeno che coinvolge migliaia di adolescenti e giovani in tutto il mondo, oggi, non c’è cultura giovanile più radicata e diffusa dell’Hip Hop. Conoscere la storia dell’Hip-Hop e riflettere sulle sue potenzialità in campo educativo vuol dire entrare in contatto con una risorsa preziosa per ragazzi alla ricerca di efficaci canali di auto-narrazione, di strumenti per dialogare con identità e vissuti frammentati e di pratiche per riappropriarsi di città ogni giorno più aliene. I valori che vengono trasmessi sono la perseveranza, il confronto con sé stessi e il mondo, il mutuo aiuto; fattori di crescita fondamentali per i più giovani.



I laboratori pensati sono “urbani”, ovvero si svolgono direttamente nelle strade e nelle piazze del Quartiere Savena, inserendo un tema fortemente identitario, quello della riconquista degli spazi urbani, prendendosene cura e personalizzandoli. Grazie a questo atteggiamento, alla strada che spesso viene vista come un luogo di emergenze, viene riconosciuto un valore positivo e diventa un territorio di emozioni.



GLI APPUNTAMENTI



Il primo appuntamento sarà lunedì 9 aprile dalle 15:30 alle 18:30 al Parco Centro sportivo Pertini con il laboratorio di Writing con Rusty.



Seguiranno, lunedì 16 aprile dalle 15:30 alle 18:30 al Parco Centro sportivo Pertini ancora il laboratorio di Writing con Rusty e lunedì 30 aprile allo stesso orario ai Giardini Battacchi in via Toscana n°138, il laboratorio Hip Hop con Laura Chieffo.



5 maggio Festa del Baratto Via Faenza n°4, laboratorio di Break Dance con Teodorico



7 maggio Campo Basket via Milano 13 dietro le scuole elementari Costa, laboratorio Hip Hop con Laura Chieffo



12 maggio Festa di strada di via Abba (incontro via Abba n°23) laboratorio di Parkour con Diego



17 maggio Parrocchia Don Bosco, laboratorio di Musica Rap con Radio Fujiko



24 maggio Via Vetulonia n°15 (incontri casetta accesso parcheggi), laboratorio di Parkour con Diego



4 giugno Via Vetulonia n°15 (incontri casetta accesso parcheggi), laboratorio di Break Dance con Teodorico



14 giugno Giardini Battacchi via Toscana n°138, laboratorio di Musica Rap con Radio Fujiko



I laboratori si svolgono nelle giornate di lunedì e giovedì dalle 15:30 alle 18:30, è obbligatorio iscriversi sottosora.scs@gmail.com. Seguiteci sui social FB, Youtube e Instagram.



Il progetto è reso possibile grazie al contributo del Comune di Bologna/ Quartiere Savena e la Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna.