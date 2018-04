Aprile in libreria con i più piccoli: due pomeriggi insieme

Tornano gli appuntamenti gratuiti in libreria per i più piccoli: due pomeriggi a sfogliar le pagine dei libri e scoprire le storie che raccontano.



Sabato 7 aprile – ore 15.30 / Per fare un albero….

“L’esplosione lentissima di una seme”, diceva Munari pensando agli alberi. Scopriamo questi giganti della natura tra le pagine dei libri, e poi, seguendo piccole regole proviamo a realizzarne uno con carta e cartoncino.



Sabato 21 aprile – ore 15.30 / P come Pianeta Terra

In vista della “Giornata della Terra” che si celebra il 22 aprile, riflettiamo sullo stato di salute del nostro Pianeta attraverso le pagine dei libri e le storie dei supereroi che se ne prendono cura. Scopriremo quanto è importante rispettare la natura ed il mondo che ci circonda.



Età: dai 5 anni

L'attività è gratuita, ma è indispensabile la prenotazione ai seguenti riferimenti:

tel: 051 002 9260 / mail: libreria.fico@librerie.coop.it