Apriti cielo!: presentazione del libro

Nell’elegante cornice del Dandy caffè letterario, salotto d'avanguardia del panorama culturale bolognese,

Franco Lombini e Mario Tadiello sono lieti di presentare il loro libro Apriti cielo! – Confessioni minime di due steward al servizio di Sua maestà.



Libro selezionato dall’innovativa casa editrice milanese Bookabook per la pubblicazione, l’evento costituirà un’imperdibile occasione per partecipare alla nascita di un progetto editoriale a quattro mani sulla vita di bordo, scritto da due steward con toni spesso sarcastici e irriverenti.

Una serata all’insegna del divertimento e dell’umorismo, “un viaggio attorno al mondo in 50 racconti dove l’unica morale è l’eterea follia dell’ipossia, dove tutto è permesso, dove nessuno conosce nessuno, nell’“aria” di nessuno, dove domani è un altro giorno, dove l’unico limite è il cielo”.



L’intervista sarà condotta dalla Dott.ssa Raffaella Baccolini – (PhD 1989, MA 1983, University of Wisconsin, Madison). Professoressa ordinaria all'Università di Bologna, svolge le sue ricerche nell'ambito della letteratura americana e inglese del novecento e contemporanea e nei gender studies.



L’intervista sarà intercalata da letture recitate tratte dal libro che sarà disponibile in prevendita nel corso della serata.



Una volta imbarcati, drink alla mano, preparatevi a una serata spiritosa e bizzarra alla scoperta dell'umana turbolenza. Vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza sin da ora, pronti per il decollo.



APERITIVO: 10 €