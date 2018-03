Il Dottor Massimo Izzo terrà la conferenza "Archeologia Biblica: I falsi storici dell’Antico Testamento" il 16 marzo 2018 alle ore 21,00 a Bologna, in FactoryBo (via Castiglione 26 - 051 4842456)

Vedremo insieme quali elementi hanno portato Ze’ev Herzog, direttore del Dipartimento di Archeologia dell’Università di Tel-aviv, a dichiarare sui quotidiani che non è mai esistito un popolo di Israele in Egitto, né un Esodo e un Mosè, né le 12 tribù nè una conquista di Terra Santa, né un Re Salomone o un Re David e il loro Grande Regno Unito di israele e Giuda. E ricordarci che Yaweh è una figura dalle origini pagane, originariamente con controparte femminile, e che il monoteismo della religione ebraica è un frutto solo tardo e finale della Monarchia del piccolo Regno di Giuda, non un fondamento teologico originale.



Dalle ricerche biblistiche e filologiche, altro materiale di studio rivela il secondo grande svelamento di tante creazioni mitologiche e letterarie: dalla Genesi al mito della nascita di Mosè, dalle Leggi religiose al mito del Diluvio, da molti Inni a molte composizioni letterarie, il materiale originale di provenienza è stato tracciato nell’annalistica, letteratura e mitologia antica orientale.

Alla fine della conferenza il Dottor Izzo risponderà alle domande del pubblico.