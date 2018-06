"Arena Puccini": il programma di cinema all'aperto al Parco del DLF

La 13esima edizione del cinema all’aperto nel parco del Dlf inizia con i protagonisti di due produzioni “made in ER”: giovedì 14 giugno la black comedy "Nobili bugie" e l’incontro con Antonio, Raffaele e Paolo Pisu; venerdì 15, il regista Matteo Vicino presenta la commedia amorosa "Lovers".

La rassegna procede poi con proiezioni fino al 6 settembre.

La rassegna “Accadde domani”. Cinema italiano protagonista della prima parte della stagione dell’Arena Puccini con “Accadde domani”, che fino a fine luglio porterà in sala il meglio della produzione nazionale insieme ai suoi autori. Dieci gli incontri in programma, con un poker subito servito: il regista Antonio Pisu, l’attore Raffaele Pisu e il produttore Paolo Rossi Pisu di Nobili bugie(giovedì 14 giugno; appuntamento promosso con la Regione Emilia-Romagna); il regista di Lovers Matteo Vicino (venerdì 15 giugno; appuntamento promosso con la Regione Emilia-Romagna); Ferzan Ozpetek con Napoli Velata (sabato 16 giugno); Massimo Gaudioso, che insieme a Matteo Garrone e Ugo Chiti ha firmato la sceneggiatura di Dogman(domenica 17). Dal dramma alla commedia con Andrea Mazzarella, Davide Bonacina, Andrea Fadenti, Pietro Belfiore e Davide Rossi, i cinque del collettivo Il terzo segreto di satira, che martedì 19 presentano il film d’esordio, Si muore tutti democristiani, insieme al giornalista Luca Bottura. Un gradito ritorno quello di venerdì 22: Alice Rohrwacher, fresca vincitrice del premio a Cannes per la sceneggiatura di Lazzaro felice. Oramai di casa a Bologna grazie all’Ispettore Coliandro, domenica 24 con il musical vincitore del David di Donatello per il miglior film, Ammore e malavita, saranno per la prima volta all’Arena Puccini Antonio e Marco Manetti, i Manetti Bros., per la prima delle 3 serate promosse da Unipol Banca.

Gli appuntamenti con gli autori per la rassegna “Accadde domani”:

Giovedì 14 giugno: Nobili bugie

Incontro con il regista Antonio Pisu, l’attore Raffaele Pisu e il produttore Paolo Rossi Pisu

Venerdì 15 giugno: Lovers

Incontro con il regista Matteo Vecino

Sabato 16 giugno: Napoli velata

Incontro con il regista e sceneggiatore Ferzan Ozpetek

Domenica 17 giugno: Dogman

Incontro con lo sceneggiatore Massimo Gaudioso

Martedì 19 giugno: Si muore tutti democristiani

Incontro con i registi e sceneggiatori Il terzo segreto di satira e con il giornalista Luca Bottura

Venerdì 22 giugno: Lazzaro felice

Incontro con la regista e sceneggiatrice Alice Rohrwacher

Domenica 24 giugno: Ammore e malavita

Incontro con i registi e sceneggiatori Antonio Manetti e Marco Manetti

Giovedì 5 luglio: Metti la nonna in freezer

Incontro con lo sceneggiatore Fabio Bonifacci

Lunedì 16 luglio: A casa tutti bene

Incontro con Stefano Accorsi

Venerdì 20 luglio: Io sono tempesta

Incontro con il regista e sceneggiatore Daniele Luchetti

Le proiezioni:

Luglio si apre con il bolognese Fabio Bonifacci, autore della sceneggiatura della commedia Metti la nonna in freezer (giovedì 5). Bolognese anche l’ospite di lunedì 16, alla sua “prima volta” ufficiale all’arena del Dlf: è Stefano Accorsi, protagonista di A casa tutti bene di Gabriele Muccino (seconda serata promossa da Unipol Banca). Ultimo appuntamento venerdì 20 con Daniele Luchetti, regista e sceneggiatore della commedia sociale Io sono tempesta. In programma per la rassegna “Accadde domani” anche le proiezioni di The Place di Paolo Genovese (20 giugno), Chiamami con il tuo nome di Luca Guadagnino (13 luglio), Benedetta follia di Carlo Verdone (17 luglio), Come un gatto in tangenziale di Riccardo Milani (18 luglio), Sono tornato di Luca Miniero (23 luglio) e degli ultimi film di Paolo Sorrentino Loro 1 (2 e 21 luglio) e Loro 2 (7 e 25 luglio).

Il cinema internazionale. I premi Oscar, i vincitori ai festival di Cannes, Berlino e Venezia, le pellicole più belle e applaudite al mondo: fino al 31 luglio, sono 28 le serate internazionali dell’Arena Puccini. Agli Stati Uniti la parte del leone con 14 titoli in cartellone: Tonya di Craig Gillespie (21 giugno e 22 luglio), The Post di Steven Spielberg (23 giugno e 29 luglio), La forma dell’acqua di Guillermo del Toro (25 giugno e 19 luglio), L’inganno di Sofia Coppola (26 giugno), Assassinio sull’Orient Express di Kenneth Branagh (28 giugno), The Greatest Showman di Michael Gracey (29 giugno), Wonder di Stephen Chbosky (30 giugno e 27 luglio per la terza serata promossa da Unipol Banca), Il filo nascosto di Paul Thomas Anderson (3 e 31 luglio), Lady Bird di Greta Gerwig (6 luglio), Dunkirk di Christopher Nolan (9 luglio), Nella tana dei lupi di Christian Gudegast (11 luglio), La ruota delle meraviglie di Woody Allen(14 luglio), L’isola dei cani di Wes Anderson (19 luglio) e Tre manifesti a Ebbing, Missouri di Martin McDonagh (30 luglio).

Quattro film rappresentano il cinema inglese: Maria Maddalena di Garth Davis (1 luglio), L’ora più buia di Joe Wright (4 e 28 luglio), Victoria e Abdul di Stephen Frears (8 luglio) eL’uomo di neve di Tomas Alfredson (10 luglio). Anche dalla Francia 4 pellicole: C’est la vie di Olivier Nakache (18 giugno), Visages villages di Agnès Varda e JR (27 giugno), 50 primavere di Blandine Lenoir (12 luglio) e La casa sul mare di Robert Guédiguian (15 luglio). Un titolo, infine, dalla Germania: Oltre la notte del regista di origine turca Fatih Akin (24 luglio).

La programmazione di agosto e settembre sarà comunicata nella seconda metà di luglio.

Per informazioni sulle proiezioni Tel. 366 9308566 e 328 2596920 (dalle ore 20.30)