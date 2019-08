Arena Puccini, film in programma ad agosto e settembre 2019

Fino all’8 settembre, l’Arena Puccini proporrà i film più applauditi e premiati della stagione, le pellicole d’autore, le commedie, le grandi produzioni internazionali e anche tanto cinema italiano . Ad agosto e settembre, anche omaggi, serate speciali e le anteprime in collaborazione con le principali case di distribuzione.

Film in programma ad agosto e settemebre 2019

Giovedì 1 agosto

Arena Puccini

21.30

MA COSA CI DICE IL CERVELLO

(Italia/2019) di Riccardo Milani (98')

Accadde domani

Venerdì 2 agosto

Arena Puccini

21.30

CYRANO, MON AMOUR

(Francia/2018) di Alexis Michalik (109')

Sabato 3 agosto

Arena Puccini

21.30

SANTIAGO, ITALIA

(Italia/2018) di Nanni Moretti (80')

Incontro con Nanni Moretti

Serata promossa da Unipol Banca

Accadde domani

Domenica 4 agosto

Arena Puccini

21.30

BENTORNATO PRESIDENTE

(Italia/2019) di Giancarlo Fontana e Giuseppe Stasi (96')

Accadde domani

Lunedì 5 agosto

Arena Puccini

21.30

TUTTI LO SANNO

(Spagna-Francia/2018) di Asghar Farhadi (130')

Martedì 6 agosto

Arena Puccini

21.30

LE INVISIBILI

(Les Invisibles, Francia/2019) di Louis-Julien Petit (102')

Mercoledì 7 agosto

Arena Puccini

21.30

IL TRADITORE

(Italia/2019) di Marco Bellocchio (135')

Giovedì 8 agosto

Arena Puccini

21.30

DOMANI È UN ALTRO GIORNO

(Italia/2019) di Simone Spada (100')

Venerdì 9 agosto

Arena Puccini

21.30

A STAR IS BORN

(USA/2018) di Bradley Cooper (135')

Premio Oscar 2019 e Golden Globe 2018 per la miglior canzone originale

Sabato 10 agosto

Arena Puccini

21.30

DOLOR Y GLORIA

(Spagna/2019) di Pedro Almodóvar (113')

Premio al miglior attore protagonista al Festival di Cannes

Domenica 11 agosto

Arena Puccini

21.30

ROCKETMAN

(USA/2019) di Dexter Fletcher (121')

Lunedì 12 agosto

Arena Puccini

21.30

BOHEMIAN RHAPSODY

(GB-USA/2018) di Bryan Singer (134')

Premio Oscar 2019 per il miglior attore protagonista, miglior sonoro, miglior montaggio sonoro, Golden Globe per il miglior film drammatico e miglior attore in film drammatico

Martedì 13 agosto

Arena Puccini

21.30

GREEN BOOK

(USA/2018) di Peter Farrelly (130')

Premio Oscar 2019 per miglior film, migliore attore non protagonista, miglior sceneggiatura originale, Golden Globe 2018 per il miglior attore non protagonista, miglior commedia

Mercoledì 14 agosto

Arena Puccini

21.30

IL VERDETTO

(The Children Act, GB/2017) di Richard Eyre (105')

Giovedì 15 agosto

Arena Puccini

21.30

IL PROFESSORE E IL PAZZO

(The Professor and the Madman, Irlanda/2019) di Farhad Safinia (124')

Venerdì 16 agosto

Arena Puccini

21.30

JULIET, NAKED – TUTTA UN’ALTRA MUSICA

(GB/2018) di Jesse Peretz (105')

Sabato 17 agosto

Arena Puccini

21.30

OLD MAN & THE GUN

(USA/2018) di David Lowery (93')

Domenica 18 agosto

Arena Puccini

21.30

IL CORRIERE - THE MULE

(The Mule, USA/2018) di Clint Eastwood (116')

Lunedì 19 agosto

Arena Puccini

21.30

MARIA REGINA DI SCOZIA

(Mary Queen of Scots, Gran Bretagna/2018) di Josie Rourke (124')

Martedì 20 agosto

Arena Puccini

21.30

IL TRADITORE

(Italia/2019) di Marco Bellocchio (135')

Mercoledì 21 agosto

Arena Puccini

21.30

IL SIGNOR DIAVOLO

(Italia/2019) di Pupi Avati (86')

Incontro con Antonio e Pupi Avati

In collaborazione con 01 Distribution

Anteprima Italiana

Giovedì 22 agosto

Arena Puccini

21.30

LA PARANZA DEI BAMBINI

(Italia/2019) di Claudio Giovannesi (111')

Miglior sceneggiatura al Festival di Berlino 2019

Vietato ai minori di 14 anni

Accadde domani

Venerdì 23 agosto

Arena Puccini

21.30

WILD ROSE

(Gran Bretagna/2019) di Tom Harper (101')

In collaborazione con BIM Distribuzione

Anteprima Italiana

Lingua originale con sottotitoli Lingua originale con sottotitoli

Sabato 24 agosto

Arena Puccini

21.30

BOHEMIAN RHAPSODY

(GB-USA/2018) di Bryan Singer (134')

Premio Oscar 2019 per il miglior attore protagonista, miglior sonoro, miglior montaggio sonoro, Golden Globe per il miglior film drammatico e miglior attore in film drammatico

Domenica 25 agosto

Arena Puccini

21.30

DOLOR Y GLORIA

(Spagna/2019) di Pedro Almodóvar (113')

Premio al miglior attore protagonista al Festival di Cannes

Lunedì 26 agosto

Arena Puccini

21.30

L'AMOUR FLOU – COME SEPARARSI E RESTARE AMICI

(Francia/2018) di Romane Bohringer e Philippe Rebbot (97')

In collaborazione con Academy Two

Anteprima Italiana

Martedì 27 agosto

Arena Puccini

21.30

LA VITA INVISIBILE DI EURIDICE GUSMÃO

(A Vida Invisível, Brasile-Germania/2019) di Karim Aïnouz (139')

Festival di Cannes 2019, Miglior film della sezione "Un certain regard"

In collaborazione con Officine Ubu

Anteprima Italiana

Mercoledì 28 agosto

Arena Puccini

21.30

LA FATTORIA DEI NOSTRI SOGNI

(The Biggest Little Farm, USA/2018) di John Chester (91')

In collaborazione con Teodora Film

Anteprima Italiana

Giovedì 29 agosto

Arena Puccini

21.30

LA BEFANA VIEN DI NOTTE

(Italia/2018) di Michele Soavi (98')

Venerdì 30 agosto

Arena Puccini

21.30

GREEN BOOK

(USA/2018) di Peter Farrelly (130')

Premio Oscar 2019 per miglior film, migliore attore non protagonista, miglior sceneggiatura originale, Golden Globe 2018 per il miglior attore non protagonista, miglior commedia

Serata promossa da Unipol Banca

Sabato 31 agosto

Arena Puccini

21.30

I FRATELLI SISTERS

(The Sisters Brothers, Francia-Spagna-Romania-Belgio-USA/2018) di Jacques Audiard (122')

Leone d'Argento al 75° Festival del Cinema di Venezia

Premio César 2019 come miglior film

Domenica 1 settembre

Arena Puccini

21.30

L'AGENZIA DEI BUGIARDI

(Italia/2019) di Volfango De Biasi (90')

Lunedì 2 settembre

Arena Puccini

21.30

THE WIFE – VIVERE NELL'OMBRA

(USA-GB-Svezia/2018) di Björn Runge (100')

Golden Globe 2019 per migliore attrice in un film drammatico

Martedì 3 settembre

Arena Puccini

21.30

MOSCHETTIERI DEL RE - LA PENULTIMA MISSIONE

(Italia/2018) di Giovanni Veronesi (109')

Serata promossa da Unipol Banca

Mercoledì 4 settembre

Arena Puccini

21.30

A STAR IS BORN

(USA/2018) di Bradley Cooper (135')

Premio Oscar 2019 e Golden Globe 2018 per la miglior canzone originale

Giovedì 5 settembre

Arena Puccini

21.30

UN AFFARE DI FAMIGLIA

(Shoplifters, Giappone/2018) di Koreeda Hirokazu (121')



Palma d'oro al Festival di Cannes 2018

Venerdì 6 settembre

Arena Puccini

21.30

QUASI NEMICI – L'IMPORTANTE È AVERE RAGIONE

(Le Brio, Francia/2017) di Yvan Attal (95')

Premio César 2018 per la miglior nuova promessa femminile

Sabato 7 settembre

Arena Puccini

00.00

7 UOMINI A MOLLO

(Le Grand Bain, Francia-Belgio/2018) di Gilles Lellouche (122')

Premio Oscar 2019 e Golden Globe 2018 per la miglior canzone originale

Domenica 8 settembre

Arena Puccini

21.30

COLD WAR

(Zimna wojna, Polonia/2018) di Paweł Pawlikowski (85')

Premio alla miglior regia al Festival di Cannes; Premio dell'European Film Academy come miglior film europeo 2018