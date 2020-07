Arena Puccini, il programma dei film al cinema all'aperto del DLF

La nuova stagione del cinema all’aperto nel parco del Dopolavoro ferroviario parte domenica 5 luglio con l’anteprima della commedia francese L’anno che verrà dei registi Grand Corps Malade (nome d’arte di Fabien Marsaud) e Mehdi Idir. Si continua fino a giovedì 10 settembre con 67 appuntamenti, che riproporranno il meglio dell’ultima stagione, insieme a pellicole la cui uscita nelle sale è stata ritardata dall’emergenza sanitaria, le anteprime e anche gli incontri con gli autori per la rassegna “Accadde domani”, organizzata insieme alla Fice Emilia-Romagna. Nel rispetto delle linee guida per “Cinema e spettacoli dal vivo” contenute nel Dpcm dell’11 giugno, le sedute dell’Arena Puccini sono state ridotte da mille a circa 400, in modo da consentire il distanziamento fisico tra gli spettatori.

5 Luglio – 8 Agosto

Gli spettacoli iniziano alle ore 21.45 (apertura cassa ore 21.00)

Modalità di accesso 2020La platea ha sedute numerate e i posti vengono assegnati al momento dell’acquisto del biglietto. Il sistema può assegnare posti contigui ai componenti di uno stesso nucleo familiare. Il sistema aggiorna ad ogni acquisto la disponibilità dei posti per consentire il distanziamento degli spettatori secondo le norme in vigore. Gli spettatori dovranno tassativamente accomodarsi nei posti assegnati. Il pubblico dovrà indossare la mascherina di protezione fino al raggiungimento del proprio posto, durante il deflusso e ogni volta che si allontanerà dalla propria seduta, ed è invitato a rispettare sempre la distanza di almeno un metro tra persona e persona.



Punti ristoro

Bar all'interno all'arena aperto dalle 21.00 Fuori Orsa aperto da martedì a domenica dalle ore 18:00 alle ore 24:00 Per prenotazioni e info: 370 3330255 Pizzartist DLF aperto tutti i giorni dalle ore 18:00 alle ore 24:00 Per prenotazioni e info: 051 0078078

Kinotto Bar aperto tutti i giorni dalle ore 9:00 alle ore 24:00 Per prenotazioni e info: 051 0226000



Per informazioni: Tel. 366 9308566 e 328 2596920 (dalle ore 20.30)

IL PROGRAMMA 2020