Arena dello Shopville Gran Reno: arriva il cinema d'estate

L’arena dello Shopville Gran Reno offre anche quest'anno il meglio dell’ultima stagione cinematografica.

Lunedì 18 con i Manetti Bros. prende il via la XX stagione del Cinema Gran Reno, l’arena estiva dello Shopville di Casalecchio di Reno.

Il programma:

lunedì 18 giugno

Accadde domani

AMMORE E MALAVITA di Manetti Bros, Italia/2017, 133'

con Giampaolo Morelli, Serena Rossi, Carlo Buccirosso

Incontro con i registi e sceneggiatori Antonio Manetti e Marco Manetti

martedì 19 giugno

Al cinema in famiglia

COCO di Lee Unkrich, Adrian Molina, USA/2017, 105’

con Anthony Gonzalez, Gael Garcia Bernal, Benjamin Bratt

Premio Oscar 2018 per il miglior film d’animazion

mercoledì 20 giugno

Accadde domani

LA FORMA DELL’ACQUA di Guillermo del Toro, USA/2017, 123'

con Sally Hawkins, Michael Shannon, Richard Jenkins

Vincitore di 4 Premi Oscar tra cui miglior film e miglior regia

Leone d’oro al miglior film a Venezia 2017

giovedì 21 giugno

Accadde domani

A CASA TUTTI BENE di Gabriele Muccino, Italia/2018, 105'

con Stefano Accorsi, Carolina Crescentini, Ivano Marescotti

Incontro con Ivano Marescotti

venerdì 22 giugno

LAZZARO FELICE di Alice Rohrwacher, Italia/2018, 130'

con Adriano Tardiolo, Alba Rohrwacher, Nicoletta Braschi

Incontro con la regista e sceneggiatrice Alice Rohrwacher

Premio ad Alice Rohrwacher per la migliore sceneggiatura al Festival di Cannes 2018

sabato 23 giugno

ASSASSINIO SULL’ORIENT EXPRESS di Kenneth Branagh, USA/2017, 114'

con Kenneth Branagh, Penélope Cruz, Willem Dafoe

lunedì 25 giugno

Accadde domani

I SEGRETI DI WIND RIVER di Taylor Sheridan, USA/2017, 111'

con Jeremy Renner, Elizabeth Olsen, Graham Greene

Precede VALPARAISO di Carlo Sironi, vincitore del 1° premio Giovanni Bergonzoni al Festival Visioni Italiane 2018

martedì 26 giugno

Al cinema in famiglia

AVENGERS: INFINITY WAR di Anthony e Joe Russo, USA/2018, 149'

con Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Mark Ruffalo

mercoledì 27 giugno

Accadde domani

C’EST LA VIE – PRENDILA COME VIENE di Olivier Nakache, Éric Toledano, Francia/2017, 117’

con Jean-Pierre Bacri, Gilles Lellouche, Jean-Paul Rouve

giovedì 28 giugno

SI MUORE TUTTI DEMOCRISTIANI di Il Terzo Segreto di Satira, Italia/2017, 89'

con Walter Leonardi, Massimiliano Loizzi, Marco Ripoldi

Incontro con i registi e sceneggiatori Il Terzo Segreto di Satira

venerdì 29 giugno

DOGMAN di Matteo Garrone, Italia/2018, 102'

con Marcello Fonte, Edoardo Pesce, Alida Baldari Calabria

Incontro con lo sceneggiatore Massimo Gaudioso

Premio a Marcello Fonte per la migliore interpretazione maschile al Festival di Cannes 2018

Vietato ai minori di 14 anni

sabato 30 giugno

Accadde domani

TRE MANIFESTI A EBBING, MISSOURI di Martin McDonagh, USA/2017, 115’

con Frances McDormand, Woody Harrelson, Sam Rockwell

Premio Oscar 2018 per la migliore e per il miglior attore non protagonista

lunedì 2 luglio

LA RAGAZZA NELLA NEBBIA di Dino Carrisi

Con T. Servillo, J. Reno, A. Boni

martedì 3 luglio

COME UN GATTO IN TANGENZIALE di Riccardo Milani, Italia/2017, 98'

con Paola Cortellesi, Antonio Albanese, Sonia Bergamasco

Incontro con Riccardo Milani e Paola Cortellesi

mercoledì 4 luglio

FERDINAND di C. Saldanha, animazione

giovedì 5 luglio

L’ORA PIÚ BUIA di Joe Wright, Regno Unito/2018, 125'

con Gary Oldman, Kristin Scott Thomas, Ben Mendelsohn

Premio Oscar 2018 per il miglior attore e il miglior trucco

venerdì 6 luglio

Accadde domani

LORO 1 di Paolo Sorrentino, Italia/2018, 100'

con Toni Servillo, Riccardo Scamarcio, Elena Sofia Ricci

sabato 7 luglio

THE POST di Steven Spielberg, USA/2017, 115'

con Meryl Streep, Tom Hanks, Sarah Paulson

lunedì 9 luglio

METTI LA NONNA IN FREEZER di Giancarlo Fontana, Giuseppe G. Stasi, Italia/2018, 100'

con Fabio De Luigi, Miriam Leone, Barbara Bouchet

Incontro con lo sceneggiatore Fabio Bonifacci

martedì 10 luglio

Al cinema in famiglia

SOLO: A STAR WARS STORY di Ron Howard, USA/2018, 135'

con Alden Ehrenreich, Emilia Clarke, Donald Glover

mercoledì 11 luglio

Accadde domani

IO C’È di A. Aronadio, con E. Leo, M. Buy, G. Battiston

Incontro con il regista Alessandro Aronadio

giovedì 12 luglio

Accadde domani

LORO 2 di Paolo Sorrentino, Italia/2018, 104'

con Toni Servillo, Riccardo Scamarcio, Elena Sofia Ricci

venerdì 13 luglio

VICTORIA E ABDUL di Stephen Frears, Regno Unito/2017, 112'

con Judi Dench, Ali Fazal, Eddie Izzard

sabato 14 luglio

IL FILO NASCOSTO di Paul Thomas Anderson, USA/2017, 130’

con Daniel Day-Lewis, Lesley Manville, Vicky Krieps

Premio Oscar 2018 per i migliori costumi

lunedì 16 luglio

WONDER di Stephen Chbosky, USA/2017, 113'

con Julia Roberts, Owen Wilson, Jacob Tremblay

precede il cortometraggio IRREGULARS di Fabio Palmieri, 9’

martedì 17 luglio

Al cinema in famiglia

JURASSIC WORLD – IL REGNO DISTRUTTO di J. A. Bayona

con C. Pratt, B. Dallas Howard, J. Goldblum

mercoledì 18 luglio

Accadde domani

IO SONO TEMPESTA di Daniele Luchetti, Italia/2018, 97'

con Marco Giallini, Elio Germano, Eleonora Danco

Incontro con Eleonora Danco

giovedì 19 luglio

TONYA di Craig Gillespie, USA/2017, 121'

con Margot Robbie, Sebastian Stan, Allison Janney

Premio Oscar 2018 per la migliore attrice non protagonista

Precede LA GIORNATA di Pippo Mezzapesa

venerdì 20 luglio

LA RUOTA DELLE MERAVIGLIE di Woody Allen, USA/2017, 101'

con Kate Winslet, Justin Timberlake, Juno Temple

precede MOSTRI di Adriano Giotti

sabato 21 luglio

THE GREATEST SHOWMAN di Michael Gracey, USA/2017, 105'

con Hugh Jackman, Zac Efron, Michelle Williams

lunedì 23 luglio

Accadde domani

SONO TORNATO di L. Miniero

con M. Popolizio, F. Matano, S. Rocca

precede SWEETHEART di Marco Spagnoli

martedì 24 luglio

Al cinema in famiglia

DEADPOOL 2 di Ferzan Özpetek, USA/2018, 119'

con Ryan Reynolds, Josh Brolyn, Morena Baccarin

mercoledì 25 luglio

NELLA TANA DEI LUPI di Christian Gudegast, USA/2017, 140'

con Gerard Butler, 50 Cent, O’Shea Jackson Jr.

giovedì 26 luglio

LA FORMA DELL’ACQUA di Guillermo del Toro, USA/2017, 123'

con Sally Hawkins, Michael Shannon, Richard Jenkins

Vincitore di 4 Premi Oscar tra cui miglior film e miglior regia

Leone d’oro al miglior film a Venezia 2017

Precede EGO di Lorenza Indovina

venerdì 27 luglio

LADY BIRD di Greta Gerwig, USA/2017, 94'

con Saoirse Ronan, Laurie Metcalf, Tracy Letts

precede L’AVENIR di Luigi Pane

sabato 28 luglio

Accadde domani

BENEDETTA FOLLIA di Carlo Verlone, Italia/2018, 109'

con Carlo Verdone, Ilenia Pastorelli, Lucrezia Lante della Rovere

lunedì 30 luglio

Accadde domani

DOGMAN di Matteo Garrone, Italia/2018, 102'

con Marcello Fonte, Edoardo Pesce, Alida Baldari Calabria

Premio a Marcello Fonte per la migliore interpretazione maschile al Festival di Cannes 2018

Vietato ai minori di 14 anni

martedì 31 luglio

Al cinema in famiglia

CATTIVISSIMO ME 3 di P. Coffin, K. Balda, E. Guillon, animazione

con le voci di M. Giusti, P. Ruffini, Arisa