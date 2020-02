“Armonia e sacralità nell’antico Egitto” - 1° incontro de "la forza delle radici"

Sabato 8 febbraio, ore 17.00

Presso la Sala Consiliare del Quartiere Porto-Saragozza

Via dello Scalo, 21 - Bologna



Nuova Acropoli Bologna inaugura il Ciclo di incontri “La forza delle radici”, ad ingresso gratuito e a cui tutta la cittadinanza è invitata. Il ciclo è volto sia alla scoperta dei popoli che anticamente abitavano il nostro territorio che alla valorizzazione del patrimonio archeologico presente in città.

Tramite la conoscenza degli usi e dei costumi delle Antiche Civiltà vissute nel bacino del Mediterraneo si può compiere un vero e proprio viaggio nel passato: solo aprendo gli usci delle case dei nostri predecessori, potremmo avvicinarci alle loro vite, comprendendo profondamente le azioni, il pensiero, la società e la religione di uomini apparentemente così lontani da noi.

“La forza delle radici” è un’iniziativa culturale che Nuova Acropoli Bologna offre affinché, tramite gli Antichi, si possano apprezzare le illuminanti conquiste delle grandi civiltà, indagare le nostre origini a livello territoriale e maturare la capacità di comprendere più consapevolmente la nostra realtà: dopotutto, la nostra società, anche se in modo non evidente, si basa su un’eredità imponente lasciataci da millenni di umanità.

E così la storia compie le sue funzioni di “messaggera dell’antichità e maestra di vita”, usando le parole di Cicerone.



Il 1° incontro tratterà del mondo egizio, riconosciuto come la “culla” delle civiltà occidentali. Oltre agli aspetti più significativi della società degli antichi abitanti della valle del Nilo, verrà presentato il grande tema della religione, fortemente legato alle credenze funerarie, oggi comprensibile per noi grazie alle tantissime iscrizioni geroglifiche intrise di simbologia universale.



Nel programma di “La forza delle radici” è previsto per sabato 28 marzo l’incontro “Etruschi tra mito e mistero” mentre martedì 31 marzo ci sarà la presentazione del laboratorio filosofico gratuito “Oltre la teoria, pratica la Filosofia”.



Non mancate!





Per informazioni: bologna@nuovaacropoli.it

oppure cell. e WhatsApp: 366.8311974

Per saperne di più: bologna.nuovaacropoli.it/