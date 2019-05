MUSICA DA VEDERE: Bologna e l’arpa barocca



(Come raffigurarono l’arpa i grandi pittori della storia)



Sabato 25 maggio 2019, alle ore 18.00 La Corte di Felsina presenta l’incontro con il maestro liutaio e artista Enzo Laurenti : MUSICA DA VEDERE: Bologna e l’arpa barocca

Come raffigurarono l’arpa i grandi allievi dei Carracci (Dal Lanfranco al Domenichino).



(Entrata libera. 30 posti seduti )



La Corte di Felsina-Bologna ,via S.Stefano 53 www.lacortedifelsina.it





L’evento è correlato alla mostra d’arte



FUORI CONTESTO



Personale di Patrizia Pacini L. Una carrellata di cinquanta opere che la pittrice/acquerellista fiorentina, ha realizzato nell’arco di un trentennio, dal 1989 al 2019.

Come non comprendere che il singolo è legato al tutto? Come non cogliere che la vita e la materia della natura sono legate alla vita e alla materia universali?

‘Fuori Contesto’ presenta alcune serie di lavori su carta, che narrano di natura, cosmologia, attualità, storia, arte: ad esempio, la serie dedicata a Leonardo da Vinci, costituisce il nucleo più recente di lavori pittorici che Patrizia Pacini L. ha realizzato e che risale al 2018/’19.





La mostra resterà aperta tutti i giorni dalle ore 15.30 alle 19, fino a domenica 2 giugno 2019, presso La Corte di Felsina, a Bologna, via Santo Stefano 53. www.lacortedifelsina.it (Entrata libera)