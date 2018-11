L’arrampicata sul grande schermo: i film di reel rock arrivano a Bologna

REEL ROCK, la rassegna cinematografica che ogni anno porta in tour alcuni tra i migliori film dedicati alla montagna e all’avventura, sarà in Italia a partire da novembre 2018 e a Bologna lunedì 3 dicembre presso il Teatro Antoniano.



Il lancio di questa prima edizione di Reel Rock Italia avviene con il Patrocinio concesso dalla FASI (Federazione Italiana Arrampicata Sportiva).



Ospite in sala Silvio Reffo, climber professionista, ambassador Climbing Technology, parte della Nazionale Italiana Assoluta di Arrampicata Sportiva dal 2010.



Il programma di quest’anno presenta 4 film, che saranno proiettati nel corso di tutte le serate:



Age of Ondra racconta la vita e le imprese di uno dei più grandi atleti oggi sulla scena, prendendo le mosse da Silence, il primo 9c al mondo che il giovane atleta ha portato a termine in Norvegia un anno fa.

Up to Speed esplora invece la disciplina dello speed climbing, inserita tra quelle olimpiche nei prossimi giochi di Tokyo 2020.

The Valley of the Moon racconta l’apertura di una nuova via in Giordania, da parte di un team internazionale, in cui l’arrampicata diventa uno strumento per superare differenze e barriere culturali.

Queen Maud Land documenta una spedizione nelle remote terre artiche da parte di un gruppo di top climber – tra cui Alex Honnold e Conrad Anker – alla ricerca di nuove avventure e nuove frontiere.



Il programma è disponibile sul sito http://bit.ly/reelrock_program, tutti i film sono in lingua originale, sottotitolati in italiano.

Il costo del biglietto in vendita online e tramite il circuito Vivaticket è di 13 euro + diritti di prevendita; il prezzo la sera stessa sarà di 15 euro al botteghino, che aprirà alle ore 19.



I biglietti sono disponibili online e si possono acquistare sul sito ufficiale di REEL ROCK Italia http://bit.ly/2018_reelrockita_biglietti e presso i punti vendita del circuito Vivaticket.

Gli spettacoli inizieranno alle ore 20. La sala aprirà al pubblico alle ore 19,30.

Nella realizzazione dell’edizione 2018, REEL ROCK Italia è affiancato dagli sponsor La Sportiva e Climbing Technology