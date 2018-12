Arriva la Befana ed Elfogatto al museo!

Il pomeriggio del 6 Gennaio presso il Museo di Ca’ la GHironda in Via leonardo Da Vinci, 19 – Ponte ronca di Zola Predosa (BO) – ha inizio con un’animazione sul tema della Befana, narrata da un ElfoGatto, il suo più fedele amico di tessitura…



Tutto l’anno sulla Casa di Nuvola, ElfoGatto e gli amici gatti tessono i filati realizzando gomitoli magici con cui la Befana confeziona le calze per tutti i bambini del mondo…!



Segue l’arrivo della Befana con distribuzione di caramelle per tutti i bambini e atelier creativo. Il Morbido Atelier di Gomitoli di Lana e Polvere di Stelle – sarà condotto con l’utilizzo di vello e di fili di lana con sapone di marsiglia, acqua, polvere di stelle e tanta fantasia.

> INIZIO ATTIVITA’: ORE 15:00 – > DURATA ATTIVITA’: 2h30′ – 3h, circa



COSTO: € 15,00 BAMBINI; € 5,00 ADULTI

COSTO CONVENZIONATO CON IL RISTORANTE GIOCONDO: € 15,00 BAMBINI; ADULTI GRATUITO (per chi prenota il pranzo della Befana al Ristorante e presenta lo scontrino alla cassa del museo)



Attività su prenotazione – iscrizioni@ghironda.it – 051.757419 – Sito web Museo www.ghironda.it