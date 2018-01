"Art City": i 10 eventi da non perdere nel weekend dell'arte

Dal 2 al 4 febbraio 2018 torna ART CITY Bologna, il programma istituzionale di eventi e iniziative speciali promosso dal Comune di Bologna in collaborazione con BolognaFiere in occasione di Arte Fiera, con il coordinamento dell'Area Arte Moderna e Contemporanea dell'Istituzione Bologna Musei.

Tutti gli eventi selezionati sono accomunati da alcuni elementi chiave: progetti curatoriali, monografici, e ideati specificamente per un determinato luogo. Un programma, dunque, pensato dalla città per la città.Per la prima volta ART CITY Bologna produce un progetto speciale che vede protagonista l’artista russo Vadim Zakharov con la performance esilarante e sovversiva Tunguska Event, History Marches on a Table,ideata in occasione del centenario della Rivoluzione russa. Presentato recentemente alla Whitechapel Gallery di Londra, lo spettacolo è visibile in prima assoluta per l’Italia con tre repliche, da venerdì 2 a domenica 4 febbraio, negli spazi dell’ex GAM. Vadim Zakharov. Tunguska Event, History Marches on a TableEx GAM | Piazza Costituzione 3 2 - 3 - 4 febbraio 2018. Venerdì 2 e sabato 3 febbraio h 19.00, domenica 4 febbraio h 17.00Posti limitati: 150 per ogni replica. Ingresso: gratuito con coupon ritirabile dalle h 10.00 di giovedì 1 febbraio 2018 presso la reception di MAMbo - Museo d'Arte Moderna di Bologna (via Don Minzoni 14), max 2 coupon per ogni persona.

Ecco i 10 eventi da non perdere:

1. Ungrammatical A cura di Lorenzo Balbi. Padiglione de l'Esprit Nouveau | Piazza Costituzione 111 febbraio - 18 marzo 2018. Venerdì 2 e domenica 4 febbraio h 11.00 - 20.00 | sabato 3 febbraio h 11.00 - 21.00 Ingresso: gratuito

2. Yuri Ancarani. La malattia del ferro. A cura di Eva Brioschi, Cappella di Santa Maria dei Carcerati | Palazzo Re Enzo | Piazza Maggiore 30 gennaio - 11 febbraio 2018. Installazione visibile da vetrata esterna. Promossa da Istituzione Bologna Musei | MAMbo - Museo d’Arte Moderna di Bologna in collaborazione con Zero...

3. Jacopo Mazzonelli. Sonografia A cura di Chiara IaneselliMuseo internazionale e biblioteca della musica | Strada Maggiore 3427 gennaio - 25 febbraio 2018Venerdì 2 febbraio h 9.00 - 20.00 | sabato 3 febbraio h 10.00 - 24.00 | domenica 4 febbraio h 10.00 - 20.00Ingresso: gratuito per i possessori di biglietto Arte Fiera (valido solo nel weekend di ART CITY Bologna) e i possessori di Card Musei Metropolitani Bologna | intero € 5 | ridotto € 3 Installazione sonora promossa in collaborazione con Istituzione Bologna Musei | Museo internazionale e biblioteca della musica, Galleria Giovanni Bonelli, Paolo Maria Deanesi Gallery. Sabato 3 febbraio h 21.00 live performance di Matteo Franceschini.

4. Erin Shirreff. A cura di Simone MenegoiSalone Banca di Bologna di Palazzo De' Toschi | Piazza Minghetti 4/d2 febbraio - 4 marzo 2018Venerdì 2 febbraio h 10.00 - 22.00 | sabato 3 febbraio h 10.00 - 24.00 | domenica 4 febbraio h 10.00 - 20.00. Ingresso: gratuito Mostra promossa da Banca di Bologna.

5. Luca Pozzi. The Grandfather Platform A cura di Maura Pozzati, Palazzo Magnani | via Zamboni 202 febbraio - 30 marzo 2018. Venerdì 2 febbraio h 19.00 - 21.00 | sabato 3 e domenica 4 febbraio h 10.00 - 18.00. Ingresso: gratuito, accesso consentito a max 20 persone contemporaneamente Installazione promossa da Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna e UniCredit nell’ambito del progetto artistico della Quadreria di Palazzo Magnani.