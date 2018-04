Art di Corticella: mercatino creativo

SABATO 28 APRILE 2018

Torna L' ART di Corticella e propone tante idee regalo e articoli "TUTTI HOME MADE" unici e originali.

E' una buona occasione per scendere in strada, fare una passeggiata e frequentare Corticella.

Anche i negozi attigui saranno aperti e parteciperanno con promozioni, andate a visitarli.

Ci sarà anche animazione per i bambini nel pomeriggio.

Se abiti, vivi o lavori a Corticella, sostieni il TUO territorio, pubblicizza questo evento e tutte le iniziative che si organizzano, e coinvolgi altra gente.

Ne beneficerai anche TU!!!

VIA BENTINI ANGOLO VIA S.ANNA.CORTICELLA(BO)

Dalle ore 9 alle 19