Art Market – selection of contemporary designers - Dynamo Bologna. Domenica 4 febbraio in occasione di Arte Fiera, negli spazi coperti della Velostazione Dynamo, Art Market, vi mostra il vero lato artistico del design.



“In ogni processo creativo, tecnica o lavorazione esiste e si manifesta l’arte,

utilizzando vari tipi di strumenti, fondendo passato e presente, nascono creazioni uniche”;

Art Market, presenta una particolare selezione di designer scelti per il loro particolare talento creativo.



Configurato come un market di alto livello qualitativo, è un vero viaggio di proposte creative originali. Art Market presenterà 25 storie, specializzazioni, modi di intendere l’arte e la creatività.



L’evento è organizzato da Magic Market , un brand nato per la valorizzazione del settore creativo di alto profilo qualitativo.



Magic Market nasce dall’esperienza di Marco Nettis, prima di essere un organizzatore è un creativo artista e video maker.





L’evento è ad ingresso gratuito e si svolgerà dalle 10 alle 21 di domenica 4 febbraio.

Gli spazi della Velostazione Dynamo di Via Indipendenza, sono a 500 metri dalla stazione f.s e nei pressi dell’autostazione bus.