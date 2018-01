Art White Night: la "Notte Bianca" dell'Arte 2018

L’arte contemporanea invade Bologna in occasione di Arte Fiera. E sarà un’invasione colorata, festosa, chiassosa, fatta di mostre e performance, happening ed eventi straordinari: è la Notte Bianca dell'Arte e quest'anno si celebra il 3 febbraio.

Come ogni anno, il sabato sera che tocca "Arte Fiera", poco dopo la chiusura dei padiglioni le decine di migliaia di appassionati potranno godere di un numero infinito di appuntamenti, in una notte bianca unica nel suo genere. Da sempre la peculiarità di ART CITY WHITE NIGHT è quella di far arrivare l’arte non solo in gallerie e musei, ma anche in locali, negozi, osterie, caffè, centri privati e pubblici.

Dunque appuntamento imperdibile quello di sabato 3 febbraio 2018, realizzato da BolognaFiere in collaborazione con il Comune di Bologna - Assessorato alla Cultura e gli operatori commerciali e culturali bolognesi. Tutti invitati, nessuno escluso. E la notte non sarà mai stata così viva.

Ecco cosa vedere:

"Creature dal mondo che non c'è mai stato" sabato 3 febbraio 2018 dalle 9:30 alle 24:00 PRESSO Istituto Ottico Veronesi,

Piazza Cavour

"THE SECRET GARDEN" una mostra di KIKI SKIPI 03/02/2018 - 18/02/2018 dalle 18:00 all'1:00 4MQ / Accà

Via San Giorgio, 11 e

“L’ARTE CONTEMPORANEA A CONFRONTO - GRANDI MAESTRI E ARTISTI EMERGENTI”

3 febbraio 2018 dalle ore 16.00 alle ore 23.00

Galleria Farini

via San Vitale

A white night with Kurt Cobain

venerdì 2/2 15.00-20.00; sabato 3/2 10.00-13.00 15.30-20.00 e 21.00-24.00; domenica 4/2

15.30-19.30

ONO arte contemporanea

Via S. Margherita

Alex Pinna “TWIXT LAND & SEA: TALES“ & Gianni

Asdrubali “IN EQUILIBRIO”

01 febbraio – 04 febbraio 2018 / Chiostro – orari di visibilità: Giov. 01 e Ven. 02: ore 14.30/21.30

Sab. 03: ore 14.30/18.30 – 21.30/24.00 Dom. 04: ore 14.30/21.30 Salone del Concilio – visite su

appuntamento prenotandosi al numero: +39 051 230048

Palazzo Bevilacqua Ariosti

via Massimo d'Azeglio

ALLA FINE DEI LORO FRUSTINI

3 febbraio 2018 dalle ore 21:30

SPAZIO CARBONESI

Via dè Carbonesi

Anima et Corpus + Locus

2-3-4 febbraio 2018/ Inaugurazione mostra Anima et Corpus - venerdì 2 febbraio ore 20.30

Performance musicale Locus - sabato 3 febbraio ore 21.00 Orari mostra: Venerdì dalle 20.30 alle

23.30 Sabato dalle 13.00 alle 24.00 Domenica dalle 10.00 alle 20.00

Sala Paleotti/Abbazia di San Giuliano

Via Santo Stefano

ANTENATI FORESTE

03/02/2018 dalle 10:00 alle 22:00

ESSSE CAFFÈ STORE

via Galliera

ASPETTANDO NEWFAUSTIAN WORLD

02 FEBBRAIO DALLE 19.00 03 FEBBRAIO 16.00-24.00 04 FEBBRAIO 16.00-20.00

STUDIO MIRONE

VIA CLAVATURE

Audiovetture

sabato 3 febbraio ore 18.00-24.00

Piazza Anna Magnani

Via Azzogardino

Bruna Esposito. Inconveniente

3 febbraio 2018, 11-23.30

Raccolta Lercaro

Via Riva di Reno

Bruno Bani. I fondamenti della realtà

26 gennaio 11- febbraio 10-13 15.30- 19.30 3 febbraio 20.00-24.00

Bottegantica

Via D'Azeglio

CON ARTE, TRA PITTURA E CINEMA... IN VIA BELLE ARTI...

Dalle ore 10 del mattino alle 2 di notte

SPAZIO D'ARTE Demetrio Casile

via belle arti 32

CONFINE AMERICA_ Renato D'Agostin e Vittoria Gerardi a cura di Claudio Composti

21.00

Leica StorE & Gallery

Strada Maggiore

DEUTSCHER WERKBUND

mostra: lun-ven 10.00-13.00 e 15.00-18.00 | serata evento: sab 3 feb 19.30-24.00

Goethe Zentrum di Bologna

via de' Marchi

DUM.BO Didattica Underground Metropolitana_Bologna

Mercoledì 31 gennaio | Vernissage su invito, ore 18.30; Giovedì 1 febbraio: 10.00 – 19.00; Venerdì 2

febbraio: 10.00 – 19.00; Sabato 3 febbraio: 10.00 – 23.30 - ART CITY WHITE NIGHT; Domenica 4

febbraio: 10.00 – 19.00; Orari mostra dal 6 al 25 febbraio: 10.00 –19.00; Lunedì chiusura

Centro Studi Didattica delle Arti

Via Cartoleria

FIGURA un percorso nel teatro d'immagine di Luca

Veggetti e Moe Yoshida

fino al 10 febbraio - ore 16-19- Sabato 3 febbraio apertura fino ore 24

Torri dell'Acqua - Budrio

via Benni 1 - Budrio (BO)

[ACWN] Francesco Polazzi - at Roche Bobois

02/05/2018 - 05/02/2018

Roche Bobois

Strada Maggore

Homme-Food/Homeless di Marcello Martinez Vega | Maison Ventidue

Mercoledì 31 gennaio 2018 | Opening: ore 19 - 22 Venerdì 2 Febbraio 2018 - Performance Pubblica

di Marcello Martinez Vega Sabato 3 Febbraio 2018 - Apertura notturna per Art City White Night di

Arte Fiera 2018: ore 19-23 Sabato 10 Febbraio 2018 - Concerto di Suoni e Sapori di Adele Madau

17-18 Febbraio 2018 - Visita della mostra in presenza dell’artista 3 Marzo 2018 - Finissage

Homme-Food/Homeless Orari mostra / aperture straordinarie / giorni di chiusura: Dal 1 Febbraio al

3 Marzo 2018 su appuntamento scrivendo a maisonventidue@gmail.com o chiamando ai seguenti

numeri: +39 389 18 72 729 / +39 345 82 24 364

Maison Ventidue

via dell'Indipendenza

I CINETICI, Dino Gavina e il Centro Duchamp

31 gennaio - 6 febbraio 2018 h. 10.00 – 13.00 | 15.00 – 19.00 / Sabato 3 febbraio: 10.00 – 24.00 ART

CITY WHITE NIGHT

Galleria Cavour, Palazzo Vassè

Pietramellara, Sala della Meridiana (Via

Farini 14) - Palazzo e Portico

Zambeccari, Via Farini 11 e 13 e

Piazza de' Calderini 2/2

Via Farini

IL MITO DEL TORO NELL’ARTE AL MUSEO FERRUCCIO LAMBORGHINI

dal 1 febbraio al 4 Marzo martedì-sabato 10-13/14-18 domenica dalle 14.30 alle 18.30 Aperture

straordinarie: sabato 3 febbraio dalle 10 alle 24

Museo Ferruccio Lamborghini

Strada provinciale 4 Galliera Sud

IL VOLTO DELLA FEDE FERITO DALLA VIOLENZA

1feb.2018 h.19.0 | 3 feb.h.19/24 | altri giorni 07/14.10,16/18.30 fino all'8 feb.

Altare Maggiore ,Cappella Di San

Filippo ,Chiesa Di Madonna di Galliera

Via Alessandro Manzoni (laterale via

indipendenza/H.Majestic)

Imàgo Fìdeis

Sabato 3 Febbraio 2018 dalle 21 alle 24

Basilica di San Petronio

Piazza Maggiore

IMPATTO VOL. II

03/02/2018 dalle 18.00 alle 24.00

Sferisterio di Bologna

Via Irnerio

IN BETWEEN. Dialoghi di luce, Scheggi - Lemercier - fuse*

a cura di Ilaria Bignotti e Federica Patti

3 febbraio 2018 dalle 19:30 alle 24:00. Durata della mostra 31 gennaio-31 marzo 2018

CUBO Centro Unipol Bologna

Piazza Vieira de Mello

IN ORIGINE - TUTTI NUDI

DAL 20/1/2018 AL 8/3/2018

LABS GALLERY ARTE MODERNA E

CONTEMPORANEA

VIA SANTO STEFANO

[ACWN] In viaggio con Wondy

dal 27/1 al 6/2/2018- dalle 10 alle 19 nel weekend - dalle 14 alle 18 altri giorni

LOTO ONLUS

Via Santo stefano

[ACWN] INSIDE BRAZIL presenta: LO SPAZIO DEL TEMPO

31.01 - 06.02 dalle 10.00 alle 18.00 | sabato dalle 10.00 alle 23.00

Chiostro interno della Basilica di Santo

Stefano

via Santo Stefano

[ACWN] Intimate Interior - mostra fotografica

3 febbraio dalle 19.00 alle 24.00

Foto Image Studio

via Belle Arti

[ACWN] Journey

dal 2 al 23 febbraio 2018 tutti i giorni: 12.00-15.00 / 18.30-22.30

Golem Bologna

Piazza S. Martino

[ACWN] JUGGERNAUT PROJECT

3 FEBBRAIO, H.18.00

PALAZZO VIZZANI

VIA SANTO STEFANO

[ACWN] LE OPERE DI TRE ARTISTI: GIUSEPPE DUCROT, WOLFANGO e TRISTANO DI ROBILANT

31 gennaio al 10 febbraio 2018; MARTEDÌ - SABATO DALLE 10.00 ALLE 19.00

GALLERIA MAURIZIO NOBILE

via santo stefano

[ACWN] Luigi Busi. L'eleganza del vero 1837-1884

Dal 28 gennaio al 18 marzo 2018. Martedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica dalle ore 10.00

alle ore 18.30 e venerdì dalle 15.00 alle 18.30. Lunedì chiuso. In occasione di ArteFiera la mostra

seguirà i seguenti orari di apertura: venerdì 2 febbraio: 15.00 - 20.00, sabato 3 febbraio: 10.00 –

24.00, domenica 4 febbraio: 10.00 - 20.00

Sala Ercole, Palazzo d'Accursio

Piazza Maggiore

Matteo Berton, illustrazioni

dalle 18:00 di sabato 3 febbraio alle 23:00 di domenica 4 febbraio

Enoteca al Risanamento

via Zamboni

Mirabilia Monstrum

03/02/2018 h 20:00 - 24:00

Velostazione Dynamo

via dell'Indipendenza



MORPHOSIS, una tensione tra uomo e natura

sabato 3 febbraio, ore 20-24

Green Lounge

Galleria Cavour

Mostra "Il ritorrno di un trionfale servizio da tavola - Le maioliche Minghettidel duc adi Montpensier

venerdì 2 e domenica 4 febbraio apertura mostra 12,00/20,00 sabato 3 febbraio apertura mostra

12,00/24,00 e apertura palazzo 12,00/20,00

Palazzo Saraceni

via Farini

MOSTRA DI VALERIO BERRUTI - Quando l'arte incontra la canzone d'autore

Giovedì 1 e Venerdì 2 febbraio dalle 18 alle 24 - Sabato 3 e Domenica 4 dalle 10 alle 24

OSteria delle Dame

Vicolo delle Dame

Natura: la carne del segno

DAL 23 gennaio al 3 febbraio18,00 - 01,00

Teatro Duse

via Cartoleria



Notte bianca, acqua e seta

20-24 del 3/2/18

Terme San Petronio

Via Irnerio

Officina ANT Val D'Aposa - Maestri dell'arte italiana

dal 2 al 5 febbraio orario 9.30-19 con apertura straordinaria sabato 3 febbraio fino alle ore 23.30

Officina ANT Val D'Aposa

via Val D’Aposa

Omaggio a ENZO PASQUALINI

Dal 20 gen. al 5 feb. dal Lunedì a Sabato: 10.30-13 15.30-20; domenica: 16-20

Galleria d'Arte del Caminetto

Galleria Falcone e Borsellino

OPEN MAZE

03-02-2018 dalle ore 19.00

Arteria

Vicolo Broglio

Paratissima Bologna _ "Animali Notturni - The Dark side of life"

Ven 15.00/24.00 - Sab 10.00/24.00 - Dom 10.00/20.00

IAAD Istituto d'Arte Applicata e Design

Via Jacopo Barozzi

Picasillòn - Picasso in poltrona

03-02-2018 dalle ore 18 alle 24 e 04-02-2018 dalle ore 16 alle 19

For You Calzature

Piazza Nettuno presso Palazzo Re Enzo

Piccola teoria del colore

sabato 3 febbraio 19-24 domenica 4 febbraio 10,30-13,30

Radio Città del Capo

via Mura di Porta Galliera

Pinuccia Bernardoni. Naturalia

3 - 9 Febbraio lunedì - venerdì 9.00 - 17-30; sabato 18.00 - 24.00; domenica chiuso

LabOratorio degli Angeli

via degli Angeli, Bologna

Presentazione "City Light. Exploring the European City"

sabato 3 febbraio - dalle ore 19.00

La confraternita dell'uva

Via Cartoleria

[ACWN] QUIDDAM INGENITUM QUASI... una personale di Myriam

Bottazzi (MYRIAMB)

Opening 3 febbraio 19,00-24,00 - dal 4 al 12 febbraio tutti i gg (10-13 e 16-19)

CRETE pièce unique - manicalunga

Via San Felice

Raimondo Galeano al Fourghetti

A partire dalle 19:30

Fourghetti

via Augusto Murri

Respiri destrutturati Direzione Amore by Petronella

Ortmann

Data:03 Febbraio 2018 -Inizio Evento e Vernissage Ora: 17.00-19.30

Mandarina Duck Shop Bologna

Piazza Galvani

RE-TRAHO

03/02/2018 dalle ore 18,00 alle ore 24,00

Stepping Stone

via Zanardi



royal eros BY mATARO DA VERGATO

openig 26/01/2018 dalle 20,30 - art white night 03/02/2018 DALLE 20,30 ALLE 24,00 - fino al

29/03/2018

Galleria SPAZIO TESTONI

VIA D'AZEGLIO

SCART - Il lato bello e utile del rifiuto - Performance

Sabato 3 Febbraio 18.00 - 24.00

Palazzo Pepoli Campogrande

Via Castiglione

SIPARIO ROSSOORO DI CARLA ACCARDI

3 febbraio 2017 - ore 23,00 - 01,00

Teatro Duse

via Cartoleria

SOGNANDO S’IMPARA

Sabato 3 Febbraio a partire dalle ore 18.00

POLIAMBULATORIO GIARDINI

MARGHERITA

via S.Stefano

Squarci per uno spazio possibile

Dal 2 al 9 febbraio 2018. In tale periodo, 7's.bo seguirà i seguenti orari di apertura: − dal lunedì al

venerdì dalle ore 09.00 alle ore 18.00 − venerdì 2 febbraio 2018 dalle 17.30 fino a fine evento di

inaugurazione − sabato 3 febbraio dalle ore 11.30 alle ore 00.00 − domenica 4 febbraio dalle ore

11.30 alle ore 20.00

Spazio Seven's.bo

Via Galliera

Sulle note del gusto

3 febbraio 2018, h. 19:00

La Quadreria - Palazzo Rossi Poggi

Marsili

Via Marsala

The Faces Of London

Esposizione dall'1 al 14 Febbraio ore 15-19 - Vernissage 3 febbraio ore 18:30

Galleria Farini Concept - sede di Via

Farini

Via Farini

The Other Side

20.00

Teatro Arena di FICO Eataly World

Via Paolo Canali

Transformart

3 febbraio dalle 18h a mezzanotte

Transformer

Via Cesare Battisti

Transizioni di Elios / Omaggio a Giuliano Giuliani

31 gennaio 2017 > 11 febbraio 2018, orario 18.00/23.00, sabato 3 febbraio 18.00/24.00

Ristorante Libra

via Testoni

Virtual Street Art - La stanza dei graffiti

Sabato 3 febbraio, dalle 18:00 alle 24:00

Palazzo Vizzani Sanguinetti

Via Santo Stefano

Whistle in the Dark

03 Febbraio 2018 ore 20.00 - 24.00

London Eye School

Via Albiroli

Women at Wall ( Donne al muro )

dal 2/02/2018 al 2/03/2018

Unico Fashion Gallery

via Galliera



Yumi Karasumaru "Facing Histories"

Mercoledì 31 gennaio 2018 preview ore 18.00, sabato 3 febbraio apertura mostra fino alle ore 24.00

I Volpini Antiques & Interiors

Via Santo Stefano

