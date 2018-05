Artaud Day per Bologna in Lettere: "Dislivelli"

Venerdì 4 Maggio, alle ore 20, presso FactoryBo in via Castiglione 26, a Bologna, con una serata dedicata ad Antonin Artaud prende il viala sesta edizione del festival multimediale di letteratura contemporanea Bologna in Lettere, che, negli anni, ha riunito a Bologna centinaia di artisti e studiosi, li ha fatti dialogare, ha dato impulso allo studio e alla riscoperta di autori fondamentali, come Pasolini, Pagliarani, Rosselli, Vicinelli, Villa e molti altri.

La dedica speciale ad Artaud, con l'anteprima nazionale del nuovo saggio di Enzo Campi, sarà arricchita dalla presenza di due nomi fondamentali del pianeta artaudiano in Italia in quanto a critica e traduzione: Carlo Pasi e Pasquale Di Palmo.



La sarata godrà inoltre della video-arte di Alessandro Amaducci, Francesca Lolli, Eleonora Manca, i cui lavori vengono selezionati in moltissimi festival internazionali.

Presentazione del volume monografico

"Artaud Il supplizio della lingua"

di Enzo Campi (Marco Saya Edizioni)



Incontro con Carlo Pasi, Pasquale Di Palmo, Enzo Campi

Cura e moderazione Vito Bonito

Proiezione dei video



Abaddon di Francesca Lolli

Danse macabre di Alessandro Amaducci

Anatomy Theater di Alessandro Amaducci

Pictures from morbid anatomy di Eleonora Manca

Gallery