Arte e mondo: mostra collettiva a cura di Carmen Lorenzetti

Mostra collettiva a cura di Carmen Lorenzetti promossa in collaborazione con Accademia di Belle Arti di Bologna con opere dei vincitori del Concorso Zucchelli 2019: Xia Shafei, Alessandra Carta, Francis Offman, Angela Grigolato, Jacopo Naccarato, Vale Palmi



Fondazione Zucchelli, come per gli scorsi anni dal 2014, celebra i vincitori dell’ultima edizione del suo Concorso annuale attraverso una mostra dedicata agli allievi dell’Accademia di Belle Arti premiati nel 2019 dalla giuria composta dai docenti dell’Accademia di Belle Arti di Bologna Carmen Lorenzetti e Valerio Deho’ e dal Direttore artistico del MAMbo, Lorenzo Balbi, esperto designato da Fondazione Zucchelli. Curata da Carmen Lorenzetti, docente e membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, testimonia il grande impegno dell’ente nella promozione e valorizzazione di giovani artisti emergenti.



L’iniziativa si svolge in parallelo alla presenza, presso lo stand dedicato in Arte Fiera, dei Vincitori nel Concorso Zucchelli 2019, ovvero del Premio al Talento e della Menzione d’Onore, e dei Vincitori del Concorso Art up | Opentour 2019, sempre Xia Shafei oltre a Giulia Poppi. Il testo curatoriale sarà redatto dalla curatrice della Mostra, in quest’occasione come nei due anni precedenti, dalla Prof.ssa Carmen Lorenzetti.



Nata nel 1959 come Ente Morale, grazie al lascito testamentario dell'ultima erede della Famiglia Zucchelli, nel 1963 Fondazione Zucchelli rende possibile la prima erogazione di Borse di Studio a allievi particolarmente dotati di Accademia di Belle Arti e Conservatorio di Musica Giovan Battista Martini, di Bologna; dal 2016 si aggiungono i Premi al Talento a riconoscimento degli allievi eccellenti, le Menzioni d’Onore e, infine, il Premio Speciale che individua il miglior progetto artistico musicale frutto della sinergia fra allievi dei due Istituti.