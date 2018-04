Arte e gravidanza: pittura e calco del pancione

Sabato 19 maggio ore 15.00 presso lo studio ostetrico di ELisabetta Lelli il 19 maggio in viale Europa 7/5 Sasso Marconi, a scelta si potrà dipingere il proprio pancione o farne un calco in gesso per ricordare la prima casa del proprio bimbo. Un ottimo regalo per le future mamme, un pomeriggio di convivialità e arte in compagnia della decoratrice e scenografa Naomi Lazzari.



Evento dedicato per tutte le future mamme di sasso Marconi e dintorni, un regalo da farsi per ricordare questi giorni speciali.

Che cos'è?

La tecnica del BELLY PAINTING: si decora la pancia entrando in contatto con il bambino e con il nostro corpo che cambia e lo accoglie.

Tecnica del BELLY CASTING: Consiste nel realizzare una scultura in gesso del pancione, Può essere un modo per ricordare per sempre come è stato grosso il pancione e mostrarlo poi a colui o colei che vi hanno alloggiato comodamente.

Una vera e propria opera d 'arte!! Vi aspetto nello studio ostetrico di ELisabetta Lelli il 19 maggio in viale Europa 7/5 Sasso Marconi.



Prenotazione obbligatoria

Anche disegni su richiesta.



Contributo richiesto per la pittura della pancia 30 euro, per il calco del pancione (bianco) 40 euro, preventivi personalizzati per disegni su richiesta e per calchi decorati.



Info e prenotazioni 3466624018, elisabetta.lelli@yahoo.it