L'arte mi fa stare bene! - laboratorio per bambini

Cartoncino, forbici, colla e riproduzioni di opere d’arte, dal classico al contemporaneo, saranno gli strumenti per costruire la tua città come se fosse un vero museo a cielo aperto.

Una istallazione tridimensionale, personale e creata dai bambini con la tecnica del ritaglio, ricorderà lo skyline della città di Bologna e sarà la base di lavoro per chi parteciperà al laboratorio.

Con la tecnica del collage e gli inserimenti di immagini, fotografie, opere d’arte e altro… la nostra bellissima Bologna si trasformerà in una città da ‘scaffale’ … da mostrare e far osservare a tutti e tutti i giorni!



Laboratorio su prenotazione.

Scrivere a info@adocchispalancati.com