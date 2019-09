Arte mode e costumi, la mostra de La Corte di Felsina

Sabato 28 settembre 2019, alle ore 18.00 La Corte di Felsina, Associazione Arte e Cultura, Bologna, presenta la mostra



ARTE MODE E COSTUMI



L’arte, le mode, i costumi sono tre elementi strettamente collegati tra loro e scandiscono la vita della gente sin dai tempi più remoti.



Comunicazione, teatro, spettacolo arti visive e moda sono parte integrante degli usi praticati dalle varie civiltà in un preciso momento storico .

Quattordici artisti con le loro opere pittoriche e fotografiche interpretano le dinamiche di questo aspetto delle società antiche e contemporanee.



Espongono: Anna Rita Barbieri, Tiziana Bortolotti, Elena Donati, Maria Grazia Ferri, Alessandra Generali, Nicoletta Guerzoni, Maria Luigia Ingallati, Irene Manente- Mariquita, Patrizia Menozzi, Muryan-Pasquale Celano, Monica Musiani, Stefania Russo, Simona Simonini, Anneke Van Vloten



In esposizione alcuni modelli di costumi teatrali



Sabato 28 settembre alle ore 18.00 Performance in costume d’epoca dell’artista Rossella Leonetti



Segue aperitivo offerto dallo staff



(Entrata libera)



Sabato 12 ottobre alle ore 17.30 Incontro con la storia: ‘Teatro, costumi e mode dalle origini ai nostri giorni’ , Relatrice: Anna Rita Delucca, storica dell’arte.



(Entrata libera , 30 posti seduti )





La mostra resterà aperta tutti i giorni dalle ore 15.30 alle 19, fino al 13 ottobre 2019, presso La Corte di Felsina, a Bologna, via Santo Stefano 53. www.lacortedifelsina.it (Entrata libera)