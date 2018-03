L'arte non nasce da sola: l'autore dialoga con Paolo Cevoli

“La casa degli sguardi” è la storia di Daniele e del suo irriducibile cuore che non fa mai silenzio, parla di come l’avvertire la drammaticità della realtà possa trasformarsi da potenza distruttrice a chiave di accesso privilegiata per raccontare la vita, ma parla anche di alcolismo, di lavoro, di malattia e di dolore, di amicizia e di affetto. Tutto questo con le parole…giuste, quelle che solo un poeta sa trovare, quelle che non lasciano spazio alla retorica ma semmai al sorriso di un dialogo in romanesco e alla commozione della scoperta di una realtà tremendamente dolorosa come quella di un ospedale pediatrico. Questo libro, e quindi Daniele, è la testimonianza di una rinascita avvenuta attraverso la strada inaspettata del lavoro in una cooperativa di pulizie che presta servizio in ospedale e di come il contatto con il dolore della malattia e della morte dei bambini da esperienza indicibile possa diventare poesia.

Di tutto questo l’autore Daniele Mencarelli parlerà con l’attore Paolo Cevoli e il poeta Davide Rondoni.

