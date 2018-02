Arti a Bologna: Femminile plurale

Come si declinava in passato una carriera artistica al femminile? Esistevano limitazioni o pregiudizi verso le artiste? Cosa ne pensavano i loro colleghi?

Andremo alla scoperta delle pittrici e scultrici bolognesi e non, attive in città nel Cinquecento e Seicento, attraverso le opere della Pinacoteca Nazionale, del Museo di S. Petronio e del Palazzo d’Accursio e lo scopriremo insieme alla nostra Prof.e guida Lucia Bonazzi.

Al termine della visita guidata incontreremo una giovane artista bolognese.

L'Arte local al femminile tra passato e presente!



Appuntamento: ore 15:20 davanti Palazzo d'Accursio

Quota 12 € (sono inclusi gli ingressi ai musei)

Durata 2 ore circa

Informazioni e Prenotazioni : info@likelocalsinitaly.com



Partecipazione riservata ai soci "Like Locals in Italy" con possibilità di tesserarsi prima della della visita guidata ( costo tessera annuale è di 5 €)



