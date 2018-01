Artierranti presenta la mostra antologica "L'altrove"

In occasione della settimana dell’arte bolognese, giovedì 1° febbraio, alle ore 19.00, Artierranti presenterà “l’altrove”, prima mostra antologica che raccoglie i lavori degli Artisti ai quali l’Associazione Culturale ha dedicato una mostra monografica, nei cinque anni di attività appena trascorsi, a partire dal gennaio 2013. La location scelta per questo evento espositivo, che resterà aperto fino a lunedì 5 febbraio, sarà proprio il nuovo spazio di via Sant’Isaia 56/a, inaugurato ufficialmente durante l’opening.

Un’occasione per far sedimentare le esperienze espositive portate a termine in questo quinquennio e per volgere lo sguardo immediatamente al futuro con una piccola curiosa preview del prossimo evento espositivo del 2018.

14 artisti, circa 20 opere tra cui saranno esposte quelle di Simone Pellegrini, i fotografi Marcella Fierro e Gianluca Simoni, Antonello Santè Paladino, Nicola Montalbini, Linda Rigotti, Simona Paladino e un’installazione sonora del sound designer Matteo Balasso, realizzata ad hoc per la mostra.

“l’atrove”, per Artierranti, assume il valore di qualcosa verso cui proiettarsi, quel desiderio dell’ignoto che si può provare solo dopo aver sperimentato il piacere del noto. Un altrove che è il futuro dell’Associazione, che non può esistere senza un qui, presente e passato, senza un percorso di crescita personale e professionale stimolato dal contatto con gli artisti e il loro lavoro.

La nuova sede espositiva assume dunque le sembianze di un’Itaca a cui tornare, un porto sicuro, dal quale però ripartire, senza dimenticare il punto focale del lavoro dell’Associazione: la realizzazione di progetti da intendersi come esperienza estetica totale, che si concretizza nella volontà di trovare sempre luoghi differenti, che sappiano valorizzare la molteplicità dei linguaggi artistici contemporanei e la poetica degli artisti con cui si collabora. Questa scelta ha portato Artierranti ad un continuo movimento all'interno della città e del territorio, scoprendo, e a volte anche riaprendo, luoghi di rilievo istituzionale, storico ed artistico. Una necessità che continuerà ad essere cifra stilistica del lavoro espositivo di Artierranti.





Informazioni utili

Titolo mostra: l’altrove

Artisti: Simone Pellegrini; Marcella Fierro; Gianluca Simoni; Antonello Santè Paladino; Linda Rigotti; Simona Paladino; Barbara Baroncini; Nicola Bruschi; Nicola Montalbini; Giulia Martini; Chiara Scarpone; Alessandra Bucchi; Giorgia Casadei; Simone Morciano.

A cura di: Artierranti

Luogo: spazio Artierranti, via Sant’Isaia 56/A, Bologna

Opening: Giovedì 1 febbraio 2018, ore 19.00

White Night: Sabato 3 febbraio 2018, dalle ore 15.00 alle 00.00

Giorni e orari di apertura: dal 2 al 5 febbraio 2018, dalle 15.00 alle 22.00

Per orari e info fare riferimento alla pagina Facebook di Artierranti



Si ringrazia per la collaborazione:



Fina Estampa



Link di riferimento:www.artierranti.com



