Imola, Artigianato a Palazzo 2018

L'alto Artigianato arriva a Imola a PALAZZO MARCHI : è "Artigianato d'Autore" la mostra mercato che domenica 11 NOVEMBRE 2018 aprirà le porte a cittadini e visitatori in un luogo insolito come PALAZZO MARCHI .Un giorno di shopping di qualità con esposizione di bijou, gioielli, abbigliamento e accessori, profumi e cosmesi, oggettistica per la casa, ceramiche grazie a più di 50 espositori provenienti da tutta la regione, ma anche da Veneto, Marche e Umbria

Un'occasione per espositori e visitatori alla scoperta di un Palazzo bellissimo .