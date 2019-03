ARTIGIANI DEL VINO 2019

FIERA SUL VINO BIOLOGICO – BIODINAMICO – NATURALE



Arena del Sole, Via dell’Indipendenza Bologna.

Domenica 5 Maggio 2019 dalle 11.30 alle 20.30

Lunedì 6 Maggio 2019 dalle ore 11:00 alle 19:00



Due giornate di grandi degustazioni dedicate agli artigiani del vino biologico,

biodinamico e naturale italiani, francesi, sloveni e georgiani.



ARTIGIANI DEL VINO, alla sua terza edizione, riunirà nell’artistica cornice dell’Arena del Sole (storico teatro bolognese inaugurato nel 1810) tanti tra i più importanti produttori di vino

biologico, biodinamico e naturale.



Una sfida che ha come obiettivo quello di avvicinare il pubblico ad un modo

non convenzionale di vivere il vino



Ascoltando la storia di chi con le proprie mani lo produce riscopriremo, cosi, gli antichi saperi di coloro che vivono in accordo con la natura, senza dimenticare le moderne tecnologie.



Degusteremo produzioni attente, che rispecchiano e rispettano le caratteristiche del terroir d’origine dove la vite cresce libera da pesticidi e fertilizzanti sistemici e lontana da invasive manipolazioni in cantina. Produzioni che, nutrendosi dell’energia della terra, diventano nella bottiglia gusto, profumo ed eleganza.



Medulla vini, la prima vineria a Bologna specializzata in vino biologico,

biodinamico e naturale, nasce il 29 novembre 2013 con l'idea di creare non un

punto vendita, ma un luogo di incontro e discussione dove protagonisti assoluti

sono il vino, il vignaiolo e tutto ciò che si può trovare dietro una bottiglia.



Sosteniamo la politica del naturale, della microproduzione biologica e

biodinamica, sottraendoci al convenzionale. Una politica che e risultata subito

vincente e che ha permesso di avvicinare non solo esperti del settore e

appassionati, ma anche chi per la prima volta si affaccia a queste nuove, ma, al tempo stesso, antiche tecniche di produzione vitivinicole



PROGRAMMA DELL'EVENTO



Domenica 05 Maggio 2019 dalle 11.30 alle 20.30



Degustazione con la presenza numerosi produttori che illustreranno i propri prodotti.

Degustazione a numero chiuso organizzata in collaborazione con Don Vino.

Dalle ore 20.30 alle 22.00 concerto jazz in area esterna.



Lunedi 06 Maggio 2019 dalle ore 11:00 alle 19.00



Seconda giornata dedicata alle degustazioni con particolare attenzione ad operatori del settore e addetti stampa.

Degustazione a numero chiuso organizzata in collaborazione con Don Vino.

______________



Per entrambe le giornate, organizzata Area Food.