"L’Artusi, bollito d’amore": Vito e Maria Pia Timo in scena a Villa delle Rose

Venerdì 13 settembre "L’Artusi, bollito d’amore" alle al Giardino di Villa delle Rose. Lo spettacolo rende omaggio, tra ricostruzione storica e fantasia, alla figura di Pellegrino Artusi, uomo di scienza, cultura, critico letterario, appassionato di gastronomia e raffinato buongustaio e all'opera che l'ha reso celebre in tutto il mondo, “La scienza in cucina e l’arte di mangiar bene”. Ma l'"Artusi", come lo si chiama in famiglia, chi l'ha scritto? Lui, Pellegrino, o la sua governante Marietta? Chi era il cuoco? Artusi, Marietta o il marito di lei? Chi mangiava meglio e di più? La Marietta, l'Artusi o i suoi gatti?

Una commedia esilarante sulla nascita del libro che ha unito il gusto, la lingua e gli animi di una nazione intera. Due grandi attori comici apparecchiano una tavola ricca di personaggi, risate, colpi di scena, piatti e portate da leccarsi i baffi.

Posto unico € 15,00

