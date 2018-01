Artweek, Maria Devigili live at Off

OFF, il nuovo spazio eventi a Bologna, all'interno dei Mercoledì Live presenta: Maria Devigili (Italia, indie rock).



Cantautrice, chitarrista trentina, compone fin dalla più' tenera eta'. Muove i primi passi nella musica live suonando in strada. Due dischi e un ep all' attivo. A febbraio 2018 uscirà il suo terzo album, Tempus Fugit (Riff Records/ Cardio Productions). Nell' autunno 2017 il suo videoclip La Trasformazione viene ammesso al primo ballottaggio dei Grammy Awards.



DISCOGRAFIA:

2011, La Semplicita' (ep) Gulliver Production

2012, Motori e Introspezioni, autoprodotto

2015, La Trasformazione, Riff Records

2018, Tempus Fugit, Riff Records/Cardio Production



https://www.facebook.com/mariadevigiliofficiale/

http://mariadevigili.it/



PREZZI

ingresso: GRATUITO



ORARI

apertura spazio: 18.00

inizio live: 20.30



COME CONTATTARCI E RAGGIUNGERCI

https://www.offbologna.it/contatti/



Off

Via A. Testoni 5/A, Bologna

www.offbologna.it



info (at) offbologna.it