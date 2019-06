Arvaiaestate2019 - II appuntamento - fino alla lavanda

La rassegna ArviaEstate2019 continua con il II appuntamento mercoledì 19 giugno dalle 19.00 Apericena+ performance di Ginetta Maria Fino e Ivana Grasso.

FINO ALLA Lavanda è la storia vera di un piccolo fuso di lavanda che il nonno di Ginetta Maria Fino comprò al porto di Boston (USA) prima di tornare in Italia. Una storia rimasta sepolta nella memoria del padre fino all'estate del 2000, quando il profumo di un mazzo di lavanda risvegliò in lui ricordi dimenticati. Un racconto straordinario che attraversa il secolo scorso trattando di emigrazione in Europa e Stati Uniti, della guerra d’Africa, della prigionia in Sudan, India e Australia e della ricerca della pace. fra emigrazione, guerra, prigionia e armoniosa pace.



Le due artiste coinvolgeranno il pubblico intrecciando steli di lavanda e cantando canzoni popolari e di lotta.