Asaf Avidan porta il suo Anagnorisis Tour a Bologna

Martedì 23 febbraio 2021 Asaf Avidan con il suo Anagnorisis Tour.

Con numerosi dischi d’oro e di platino in oltre 15 paesi, a tre anni dall’ultima apparizione sui palchi italiani, Asaf Avidan annuncia il suo ritorno nel 2021 con Anagnorisis Tour, i concerti a supporto del nuovo album Anagnorisis in arrivo l’11 settembre.

Dopo quasi dieci anni di tour no stop, Asaf Avidan, alla soglia dei quarant’anni, decide di prendersi ‘at least one year off the road’ per riflettere sulla propria carriera artistica e sulla sua vita personale, per godere di momenti di pace, per assaporare l’arte, per riscoprire sé stesso, per vivere diversamente e, di conseguenza, per comporre musica in un modo nuovo. Dopo essersi trasferito in una magnifica tenuta nel centro Italia, diventata poi il suo studio di registrazione, circondato da campi, olivi e da tantissimo blu, Asaf Avidan prova a scoprire nuovamente il suo sé.

Il titolo del nuovo lavoro si rifà ad una parola coniata da Aristotele per definire quel particolare ed improvviso momento in cui si rivela il proprio carattere, la propria identità, trascendendo dall’ignoranza alla conoscenza. Ogni brano del nuovo disco sembra riecheggiare con radici profonde che scavano verso l’interno con strutture curate e precise, arricchite da correnti musicali che spaziano dall’hip-hop anni ’90 al pop più attuale, fino alla musica gospel.