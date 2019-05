Asini di classe

Commedia brillante in due tempi. Il ministero dell’istruzione finanzia corsi serali per alunni attempati che per le traversie della vita non hanno avuto modo di avere una cultura di base. Il finanziamento avviene solamente alla condizione che la scuola che ospita questi corsi, abbia almeno quattro promossi per ogni classe. Il problema nasce allorquando nella scuola in questione, si forma una classe con solo quattro alunni non del tutto svegli.

N°2 SPETTACOLI: IL 31/5/19 e 1/6/2019 dalle ore 21.00



L'incasso verrà devoluto in beneficenza per la messa a norma del Teatro Consorziale di Budrio.