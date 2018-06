Aspettando Biografilm 2018: pop up Cinema Medica Palace 'The killing of a sacred deer'

Lunedì 11 giugno, ore 20.30

Pop Up Cinema Palace (Cinema Medica Palace)

THE KILLING OF A SACRED DEER

Il nuovo film di Yorgos Lanthimos con Nicole Kidman e Colin Farrell,

finalmente in anteprima italiana dopo il successo a Cannes 2017



Torna a Bologna dal 14 al 21 giugno Biografilm Festival – International Celebration of Lives, il festival che indaga le nuove tendenze del film e del documentario. In avvicinamento alle date ufficiali l’11 giugno il pubblico del festival potrà avere un primo assaggio di un film attesissimo che dimostra come il festival, specializzato in cinema documentario, abbia anche uno sguardo sempre aperto sulle più attese e innovative opere di fiction.

Lunedì 11 giugno alle 20.30 al Pop Up Cinema Palace (Cinema Medica Palace) si terrà l’attesissima anteprima italiana di THE KILLING OF A SACRED DEER, il nuovo film di Yorgos Lanthimos (Kinodontas, The Lobster) con Nicole Kidman e Colin Farrell che sarà nelle sale italiane a partire dal 28 giugno distribuito da Lucky Red.

Evento speciale a 10 euro, per follower e guerrilla celebration ridotto a 5 euro.

Steven è un chirurgo famoso e vive una vita da sogno insieme alla moglie, i due figli e un fedele cagnolino. Ma nel cinema di Lanthimos niente è come sembra. All’insaputa della famiglia, infatti, Steven frequenta Martin, un giovane enigmatico di sedici anni. Il legame che li unisce è misterioso, ma quando Steven lo presenta ai suoi cari, per loro è l’inizio di una serie di episodi inspiegabili e quella vita tanto perfetta si trasforma in un incubo.

Premiato al Festival di Cannes nel 2017, l’ultimo film del regista di The Lobster è un nuovo, inquietante thriller psicologico che si addentra con violenza negli angoli più oscuri della mente umana. Sotto il segno di un unico, angosciante interrogativo: fino a quale limite siamo disposti a spingerci?



