Aspettando la Marano Fest - weekend di solidarietà

L’anno passato avevamo deciso di interrompere la tradizionale Festa Contadina che inaugurava il ciclo delle sagre settembrine organizzate dal nostro Circolo “La Stalla” e di sperimentare una nuova manifestazione denominata ASPETTANDO LA MARANOFEST, WEEKEND DI SOLIDARIETA’.

La scelta di trasformare il fine settimana immediatamente successivo alla Festa dell’ Uva di Castenaso (pomeriggio - sera di sabato 21 settembre e tutta la domenica 22) in una sorta di anticipazione della Maranofest, la nostra famosa festa della birra che da ventotto anni attira centinaia di persone da Bologna e dai comuni limitrofi e che inizierà il successivo venerdì 27 settembre, ha riscosso un generale apprezzamento.

Il 21 e il 22 settembre, quindi, di nuovo “aspetteremo” ma non ci annoieremo perché trascorreremo due giorni insieme miscelando alcuni elementi della festa di sapore teutonico che seguirà con altri della festa legata al mondo contadino che abbiamo abbandonato.

Mentre lo stand gastronomico sfornerà alcune proposte di ispirazione bavarese, confezionate con la consueta perizia dalle nostre signore, accompagnandole con ottima birra, nei locali del Circolo la Stalla e negli spazi all’aperto ci saranno mostre, esposizioni , occasioni di intrattenimento per grandi e piccini.

Non mancheranno le citazioni della passata Festa Contadina per non dimenticare quel legame con il mondo agricolo che vogliamo conservare.

E quindi vi saranno pigiatura dell’ uva, dimostrazioni di smielatura, esposizione di vecchi trattori Landini e altro ancora.

Sabato vi sarà la prima edizione della Estemporanea d’Arte VITA E AMBIENTE DELL’ AGRICOLTURA .

Le opere saranno esposte e il pubblico potrà votarle.

Nel pomeriggio della domenica ci sarà la premiazione dei primi tre classificati .

La mattinata della domenica offrirà un interessante evento culturale ovvero la presentazione del libro di Giancarlo Fabbri intitolato “La Croara e i suoi Gessi” : il nostro Giorgio Tonelli dialogherà con l’autore.

Sempre la domenica sera, in quella che fu la residenza del Maestro Molinari Pradelli, si terrà in suo ricordo il concerto del tenore CRISTIAN RICCI accompagnato dai solisti del Laboratorio lirico del Veneto.

Restano invariate le finalità di questi due giorni di festa: offrire una piacevole esperienza ai nostri graditi visitatori e destinare, come da trentennale tradizione, gli interi proventi netti a opere di beneficenza.

A ben ritrovarci, dunque, per aspettare insieme la Maranofest.

( a cura dei volontari del Circolo La Stalla)