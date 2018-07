Assemblea pubblica sullo stato dei lavori dello snodo di Rastignano/S.Ruffillo

Il 12 luglio, alle 20.30, presso il cinema Bristol, in via Toscana 146, si terrà l'assemblea pubblica per l'aggiornamento dello stato dei lavori dello snodo di Rastignano - San Ruffillo.



Come per i precedenti appuntamenti, sarà un importante momento di aggiornamento sullo stato dei lavori di un'opera attesa da anni, con importanti benefici per il traffico.

I cittadini confidano nell'apertura della nuova strada, anche se permangono preoccupazioni dei comitati sulla adeguatezza delle mitigazioni ambientali nella zona di San Ruffillo.

