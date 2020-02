Asteroidi. La nuova frontiera della ricerca

Si terrà domenica 16 febbraio alle ore 17 presso le Torri dell'acqua di Budrio, la conferenza pubblica " Dopo la Luna, obiettivo asteroidi".



Lo sbarco dell'Uomo sulla Luna il 20 luglio 1969 è stato un evento storico senza precedenti che ha suscitato un grande interesse popolare per l'astronomia e lo spazio.

Oggi l'interesse delle missioni spaziali si è spostato sull'esplorazione degli asteroidi (e dei loro frammenti, le meteoriti) considerati da una parte un potenziale rischio per l'umanità e dall'altra un'importante risorsa per la presenza e l'estrazione di minerali e metalli preziosi, tra cui le terre rare.



La conferenza sarà tenuta dal prof. Giordano Cevolani, già Dirigente di ricerca presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche e già responsabile del radar meteorico di Vedrana, che parlerà della sua partecipazione all’ avvistamento della “meteora di capodanno”, precipitata il 1 gennaio 2020 nei pressi di Modena, e del conseguente ritrovamento di due frammenti del meteorite tramite la collaborazione con “Prisma” dell’ INAF.