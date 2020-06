Astri, scienza e magia: la mostra d'arte visiva

Dal 5 al 19 luglio 2020 La Corte di Felsina Associazione Arte e Cultura presenta la mostra d’arte visiva



ASTRI Scienza e Magia



Scienza e Magia si possono conciliare nel mondo degli Astri e dell’Universo ?

E se fosse possibile, in quale maniera?



In questa esposizione di pittura, grafica e scultura, gli artisti interpretano il concetto universale dell’esistenza planetaria attraverso le proprie opere e la fantasia, con uno sguardo rivolto alla scienza e alle nozioni conoscitive della realtà, fino ad oggi note alla nostra civiltà, ma, pure, con un occhio attento al mondo fantastico dell’onirico e dell’immaginazione



Espongono



Franco Belloi, Silvia Boldrini, Michela Burzo, Eroif Danilo Fiore, Fernando Falconi,Il Custa Costantino Cacchione, Maria Luigia Ingallati, Irene Manente Mariquita, Graziella Massenz Nagra, MoViDa111 Vito Davide Monaco, Ennio Naso, Michele Peri, Giulio Pisan, Martina Santarsiero, Anneke Van Vloten

Nel corso dell’ evento espositivo saranno realizzati video/conferenze su temi di astronomia ma anche di esoterismo e di arte, con l’ esperto Thomas Mazzi dell’ Associazione Astrofili Centesi APS, con la poetessa - pittrice Graziella Massenz Nagra, con la studiosa di storia e tradizioni divinatorie del Tarocchino Bolognese, Maria Luigia Ingallati e con la storica dell’arte Anna Rita Delucca



La mostra è aperta tutti i giorni dalle ore 17. 30 alle 20.00. Fino al 19 luglio



La Corte di Felsina Via S. Stefano 53 Bologna www.lacortedifelsina.it



Ingresso gratuito



(In ottemperanza alle misure legislative anti - Covid, l’accesso alla mostra sarà regolamentato in numero massimo di tre persone alla volta. Obbligo di mascherina e distanza di sicurezza di almeno un metro)